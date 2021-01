El conseller de Salut de Múrcia acaba dimitint després d'haver-se vacunat

El conseller de Salut de Múrcia, Manuel Villegas, va presentar ahir la seva dimissió al president de la comunitat, Fernando López Miras, després de la polèmica creada en conèixer-se que tant ell com més de 400 funcionaris i alts càrrecs del Servei Murcià de Salut es van saltar el protocol del Ministeri de Sanitat i es van posar la vacuna contra el covid-19.

A primera hora del matí, Villegas havia anunciat en roda de premsa la seva intenció de no deixar el càrrec de conseller i s'havia limitat a disculpes «de cor» si algú s'ha sentit ofès. El conseller havia explicat que «s'ha seguit el protocol nacional» perquè s'ha vacunat, en un primer moment, als usuaris de residències de majors i discapacitats, així com al personal que treballa en primera línia als hospitals de la comunitat. «Una vegada que se'ls ha vacunat a ells, hem començat amb la vacunació en centres de treballadors externs que treballen per lluitar contra la pandèmia». Però, finalment, Villegas va comunicar al president de la comunitat la seva decisió de deixar el seu lloc al capdavant de la conselleria

La pressió sobre el Govern murcià va anar creixent conforme avançaven les hores. I no sols dels mitjans de comunicació o les xarxes socials, també de la pròpia seu nacional del PP.

El secretari general del partit, Teodoro García Egea, d'origen murcià i amb gran control sobre la formació en aquest territori, havia censurat el cas de diversos alcaldes socialistes que també s'havien vacunat i s'havia burlat dient que ja anaven aconseguint la «immunitat de ramat». El PSOE els va suspendre cautelarment de militància. El silenci de la direcció de Pablo Casado durant tota la jornada no pronostica res bo per a Villegas, que al matí havia demanat perdó i s'havia resistit a dimitir.

A les sis de la tarda va arribar la compareixença al costat de López Miras i, amb veu entretallada, Villegas va tornar a justificar la seva decisió de vacunar a funcionaris del seu departament i del Servei Murcià de Salut (informàtics, administratius, personal de laboratori€). «És difícil saber qui no és estrictament necessari», ha afirmat en relació al protocol de vacunació. En aquest sentit, ha insistit que l'objectiu de vacunar a funcionaris i alts càrrecs del Servei Murcià de Salut era «no excloure a ningú pel tipus de contracte».