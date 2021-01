Trump se'n va amb una amenaça: «Tornarem d'una forma o una altra»

Fi d'una era als Estats Units, la més convulsa de les últimes dècades, quatre anys d'una presidència que ha destrossat tots els estàndards del decòrum per construir una realitat paral·lela sustentada sobre la desinformació que ha acabat enfonsant-se de manera irremeiable. Donald Trump va abandonar ahir la Casa Blanca amb destí a Florida a bord de l'helicòpter Marina One, només unes hores abans que Joe Biden prengués possessió de la presidència. Ho va fer sense rebre al seu successor a la mansió presidencial, com sol ser la norma, ni reconèixer la seva derrota a les eleccions. «Li desitjo tots els èxits a la pròxima Administració», va dir poc després a la base d'Andrews, abans d'acomiadar-se amb un enigmàtic «tornarem d'una manera o una altra».

Trump va marxar sense mirar a la cara el seu successor ni pronunciar públicament el seu nom o si més no assistir a la seva investidura per respectar la transferència pacífica del poder, quelcom que no succeïa des de 1869. Sí que va complir, però, la tradició de deixar una carta al proper inquilí de la Casa Blanca.

Deixa enrere tantes ferides obertes que ni tan sols va acudir a acomiadar-lo a la Casa Blanca el seu vicepresident, Mike Pence, l'home que va donar per tancades les seves mentides sobre el frau electoral en certificar la seva derrota al Congrés fa dues setmanes, només unes hores després que centenars de seguidors de Trump assaltessin el Congrés amb la intenció de subvertir el resultat dels comicis. «Sou un poble increïble i aquest és un gran país, ha estat el gran honor de la meva vida haver estat el vostre president», els va dir a la base d'Andrews després de ser rebut a canonades mentre descendia de l'helicòpter amb la seva dona, Melania Trump.

El líder republicà va aprofitar les seves últimes paraules com a president per enaltir els èxits del seu mandat i enrecordar-se de les víctimes d'una pandèmia que va acabar enfonsant la seva presidència. Sonava el My way de Sinatra a manera de comiat, l'epíleg d'una presidència construïda sobre un narcisisme patològic que ha deixat el país completament fracturat.

Els seus últims actes aprofitant el poder executiu van ser una bateria de perdons i commutacions de penes, 143 per ser exactes, entre elles al seu exassessor Steve Bannon. Trump finalment ha evitat atorgar-se un perdó preventiu per a ell mateix o per als seus fills adults, una possibilitat que va estudiar i de la qual el van dissuadir assessors legals.