La vacunació avança bé a Alemanya, segons va assegurar ahir Angela Merkel, que confina que les immunitzacions es puguin adaptar ràpidament a les noves mutacions del virus. Per al final de l'estiu s'haurà ofert la vacuna a tots els alemanys, va dir ahir Merkel, assegurant que no tindran problemes am b la distribució.