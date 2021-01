Biden inicia el mandat amb un ambiciós pla anti-COVID

Ahir, el primer dia complet de presidència de Joe Biden, la prioritat a la Casa Blanca va ser posar en marxa una agressiva campanya executiva, legislativa i social per combatre la pandèmia. Hi ha raons. Va ser el dia en què es complia un any exacte des que els Estats Units va anunciar el seu primer cas de coronavirus i des de llavors el país ha vist gairebé 24,5 milions de contagis (més de 4.200 sumats només ahir), plora més de 406.000 morts i s'enfronta no només a una crisi sanitària agreujada per la fallida resposta del govern de Donald Trump, sinó a una econòmica, demostrada per dades com que només la passada setmana més de 1,3 milions de nord-americans van reclamar prestacions o ajudes per a l'atur.

En contrast amb l'abandonament de la gestió de la crisi del seu predecessor, que va posar sobre les espatlles dels estats el pes principal de la resposta a la COVID-19, Biden ha llançat una estratègia nacional on el Govern federal juga el paper clau. Va signar 10 ordres executives que se sumen a les tres de dimecres, va emetre memoràndums i, no menys important, va centrar la seva primera intervenció pública més enllà de les cerimonials de la investidura a llançar un missatge al país.

«Estem davant d'una emergència nacional i és hora que la tractem com a tal», va dir, prometent que la ciència i les dades guiaran les seves accions i que permetrà als experts treballar «lliures d'interferència política». Era un dels contrastos que ha volgut marcar amb l'Administració del seu predecessor, a la qual va acusar de «no actuar amb urgència, focus i coordinació».

Sense abandonar el realisme que fins ara ha marcat la seva forma d'afrontar la pandèmia, Biden va reiterar que «les coses empitjoraran abans de millorar» i va recordar que en el proper mes les víctimes mortals poden arribar al mig milió. Però va prometre fer servir tota la força del Govern federal, incloent la utilització de la Llei de Producció de Defensa.

Objectius i passos

Biden es mou amb set objectius: restaurar la confiança pública en els esforços de Govern; aconseguir més dosis per vacunar; mitigar la propagació del virus; oferir ajuda econòmica d'emergència; dissenyar una estratègia per fer proves a escoles i llocs de treball; crear un grup que acabi amb la desigualtat racial, ètnica i geogràfica que agreuja la crisi i, també, preparar-se per al futur.

Dimecres Biden ja ordenava per decret l'ús de mascaretes i distància de seguretat a propietats federals, frenava la sortida de l'Organització Mundial de la Salut que Trump va iniciar el maig passat i reactivava una unitat de seguretat sanitària global i biodefensa que el seu predecessor havia desmantellat. Paral·lelament, ahir va llançar iniciatives destinades a protegir treballadors, millorar la igualtat racial en la resposta a la pandèmia i accelerar la fabricació de material, tant el necessari per a proves com les pròpies vacunes.

A més, va crear un grup que ha de dictar directrius unificades sobre proves, va establir les proves gratuïtes per als que no tenen una assegurança o mitjans econòmics, va imposar una moratòria als desnonaments i també va ordenar que es posposin les execucions d'hipoteques que tenen avals federals.

Un altre dels focus principals de Biden és promocionar la reobertura segura de les escoles. I ha imposat que tots els visitants als EUA tinguin prèviament una prova PCR i se sotmetin a quarantena en el moment d'arribar al país.

Herència enverinada

Tot el repte de confrontar la pandèmia es veu agreujat pel llegat enverinat que li ha deixat Trump. La nova Administració ha identificat 12 problemes immediats pel que fa a subministraments. I encara que l'Operació Warp Speed de Trump per desenvolupar les vacunes va ser un èxit, va acabar esdevenint un fracàs a l'hora de dissenyar les següents etapes. «El que vam heretar és molt pitjor del que podíem haver imaginat», va denunciar Jeff Zients, el nou coordinador de la resposta de la Casa Blanca a la pandèmia de coronavirus.

Vacunació contra rellotge

Entre les denúncies no només està el fet que no es va compartir informació decisiva, sinó que no hi havia un pla de vacunació, que ara es posa en marxa contra rellotge per aconseguir l'objectiu marcat en el seu moment per Biden de tenir 100 milions d'immunitzats en 100 dies.