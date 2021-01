Bons resultats en animals d'una vacuna espanyola

La vacuna del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) més avançada contra la covid té una eficàcia del 100% en ratolins. Es tracta del candidat vacunal MVA-CoV-2, que fa servir com a vehicle el virus vacuna modificat d'Ankara per transportar una proteïna del SARS-CoV-2 (la S) que estimuli la defensa immunitària contra el coronavirus. L'eficàcia d'aquesta vacuna s'ha provat en models animals i ara està llesta per seguir avançant cap a les proves clíniques. En aquest sentit, el següent pas és la sol·licitud de permís a l'Agència Espanyola del Medicament per fer aquests primers assaigs clínics, en fase I i II. El CSIC va apunta ahir que es podrien iniciar en unes setmanes.

El centre d'investigacions col·labora amb l'empresa biotecnològica estatals Biofabri, del grup Zendal, per produir la vacuna en condicions d'ús en éssers humans. Es tracta del projecte més avançat de vacuna dels tres que està impulsant el CSIC.

El director de l'equip del Centre Nacional de Biotecnologia – CSIC, Mariano Esteban, ha explicat que s'ha observat que aquesta vacuna «genera una resposta immunitària robusta amb producció d'anticossos neutralitzants i activació de limfòcits T en ratolins».L'estudi ha demostrat que l'administració d'una o dues dosis d'aquest candidat vacunal protegeix la totalitat dels ratolins humanitzats.