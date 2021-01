El CGPJ avisa que no es respecta la separació de poders en la seva reforma

El ple de Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha perdut la paciència i en un dur acord aprovat per 16 vots davant de cinc va advertir al Congrés que la tramitació urgent de la proposta de PSOE i Unides Podem per limitar els seus nomenaments mentre estigui en funcions no és «el camí adequat ni el més respectuós amb el principi de separació de poders». Quatre dels vocals elegits a proposta del partit socialista i la que ho va ser per Izquierda Unida van anunciar un vot discrepant.