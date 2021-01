Cifuentes diu que mai va demanar que es falsifiqués l'acta del màster: "Vaig actuar de bona fe"

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes ha afirmat que mai va demanar a ningú que falsifiqués l'acta amb la qual va tractar d'acreditar un treball de final de màster (TFM) a la Universitat Rey Juan Carlos. La fiscalia demana tres anys i tres mesos de presó per a Cifuentes per haver induït presumptament a una falsificació documental. "Mai he dit ni demanat a ningú que falsifiqui cap document", ha assegurat aquest divendres en la declaració com a acusada al judici a l'Audiència de Madrid. "Vaig actuar de bona fe donant per bo el document encara que jo no l'havia demanat", ha assegurat, i ha insistit que va confiar en la universitat, ja que "no tenia cap motiu en aquell moment per pensar que la firma era falsificada".

Cifuentes ha admès que no va defensar el TFM i que només va explicar "les línies generals" en un "acte informal". "Les persones a qui el vaig entregar tampoc sé si eren el tribunal que després ho va avaluar", ha dit. L'expresidenta de Madrid també ha explicat que no conserva cap treball del màster ni hi assistia presencialment.

"He estat buscant però no n'he trobat cap", ja que "probablement els vaig destruir", ha dit, perquè "no tenia cap interès per a mi conservar-los". Cifuentes ha afirmat que feia els treballs a mà i els entregava en paper directament l'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la universitat, Enrique Álvarez Conde -que va traspassar fa un parell d'anys-.

L'autora material de la falsificació, la directora del màster, Cecilia Rosado, va declarar dilluns que ho va fer perquè va rebre amenaces perquè ho fes d'Álvarez Conde -el seu superior jeràrquic- i una exassessora del govern de Madrid, María Teresa Feito, que li hauria dit: "Cifuentes us matarà".