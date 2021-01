Espanya declara 42.885 nous positius i 400 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest divendres de 42.885 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.499.560 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 4004 persones i ja són 55.441 els morts per la pandèmia a Espanya. Andalusia encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 34.163 casos, seguida de Madrid amb 33.030 casos i el País Valencià amb 26.491. Més avall hi ha Catalunya (22.041), Castella i Lleó (17.0390) i Castella – La Manxa (10.602). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 483.391 casos. Just després se situa Catalunya amb 461.871 casos confirmats.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 4.626. A Castella i Lleó se n'han registrat 2.575 i a Catalunya 2.152. Per darrere, a Galícia se n'han detectat 1.867, a Andalusia 1.0731 i a Extremadura 908.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 55.441 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 400 més que dijous. Segons l'informe del Ministeri, 1.411 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 382 s'han produït al País Valencià, 188 a Andalusia, 102 a Galícia i 76 a Catalunya.

Des de l'inici de la pandèmia 236.639 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 20.408 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 7.174 hospitalitzats, 538 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 56.381 i 3.980 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 342 persones, 24 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 33.599 hospitalitzats (2.693 a l'UCI) i 428 en els darrers 7 dies (21 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 27.462 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 21,63% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 5.016 persones hospitalitzades per covid-19, el 19,78% de llits. També hi ha 3.908 ingressos en UCI a l'Estat, un 37,61% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 753, el 49,51% del total. Això vol dir que gairebé la meitat dels llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 3.713 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 2.685 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, al País Valencià n'hi ha hagut 662, a Madrid 601, a Andalusia 577 i a Catalunya 545.

Campanya de vacunació

D'altra banda, de les 1.346.100 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 21 de gener (1.310.400 de Pfizer / BioNtech i 35.700 de Moderna) se n'han administrat fins ara 1.165.825 (1.146.283 i 19.542 respectivament), que representen un 86,6% del total.

En el cas de Catalunya de les 217.020 dosis rebudes (211.220 de Pfizer i 5.800 de Moderna), fins ara se n'han subministrat 173.147, el 79,8% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (251.420) i fins ara n'ha administrat el 83,4% (209.766). La que ha administrat un percentatge més alt de vacunes és Canàries, el 99,1% (47.068 dosis de les 47.485 que ha rebut). La Comunitat Autònoma que ha vaccinat menys població a dia d'avui és Melilla amb 1.500 dosis de les 2.180 que ha rebut, el 68,8% del total.