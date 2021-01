Espanya és l'estat de la Unió Europea on més ha augmentat la incidència

Espanya és l'estat de la Unió Europea on ha augmentat més la incidència de contagis aquesta última setmana. Segons les últimes dades del Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès), els casos de coronavirus per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies han pujat a Espanya més d'un 60% aquesta setmana respecte a l'anterior. En el cas de Catalunya l'augment és del 45%. Només Portugal, Bèlgica, França, Irlanda i Malta registren un creixement dels contagis, però molt menor que el de l'estat espanyol. A la resta de països europeus milloren lleugerament les infeccions pels forts confinaments.

Els països amb la pitjor incidència de contagis per la COVID-19 a la Unió Europea són Irlanda (1.444), República Txeca (1.362), Portugal (1.215), Eslovènia (1.132) i Espanya (804).

D'altra banda, Islàndia i Finlàndia tenen la menor incidència amb menys de 65 casos per cada 100.000 habitants.

Davant la tercera onada de la pandèmia, la majoria de països europeus han reconsiderat les mesures existents fins ara. França ha avançat el toc de queda, Alemanya ha allargat el confinament i ha implantat l'ús obligat de mascaretes tipus FPP2 al transport públic i els comerços, Portugal ha tornat al confinament i Itàlia, Bèlgica i Holanda han prolongat les restriccions. A Espanya la majoria de comunitats autònomes estan ampliant restriccions, però hi ha un conflicte obert per l'avançament del toc de queda.

Diverses comunitats autònomes, entre les quals hi ha Catalunya, han reclamat al govern espanyol poder impulsar aquesta mesura, però l'executiu de Pedro Sánchez fins ara s'hi ha negat.

A Catalunya les restriccions s'han prolongat dues setmanes més, fins a almenys el dia 7 de febrer.