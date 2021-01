Europa no tanca fronteres però els països podran restringir els viatges

Els països de la Unió Europea van acordar ahir que els Estats membres puguin restringir puntualment la mobilitat a les fronteres internes i externes de la UE si la situació sanitària ho requereix, però es van comprometre a mantenir obert l'espai Schengen de lliure circulació.

«Estem totalment convençuts que hem de mantenir les fronteres obertes per mantenir el bon funcionament del mercat interior» però «es poden considerar restriccions en els desplaçaments no essencials», va declarar el president de el Consell Europeu, Charles Michel, en finalitzar una teleconferència de líders dels països de la UE.

Per altra banda, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) va elevar ahir «d'alt» a «molt alt» el risc de propagació de la covid-19 per les noves variants. En l'actualització de l'avaluació del risc, l'ECDC desaconsella els viatges no essencials i demana mantenir l'obligació de tests i quarantenes als viatgers que tornen de zones d'alt risc per evitar l'expansió del virus.

Mesures més estrictes

Davant l'elevada transmissibilitat de les noves variants, l'ECDC insta les autoritats a «preparar-se» per aplicar «mesures més estrictes» i a «preparar els sistemes sanitaris per a una escalada de la demanda».