Madrid avança el toc de queda a les 22 hores i prohibeix reunions de no convivents

Madrid avança el toc de queda a les 22 hores i prohibeix reunions de no convivents

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciat aquest divendres la prohibició -a partir de dilluns- de les reunions al domicili de persones que no conviuen a una mateixa llar, i un avançament del toc de queda a les 22h (fins ara a les 24h). A més, Madrid avança també el tancament d'establiments a les 21h (fins ara a les 22h) i estableix que les taules dels bars i restaurants no podran estar ocupades per més de 4 persones (fins ara 6). També redueix al 50% l'aforament als espais d'oci i centres comercials i estableix 56 zones bàsiques i 25 municipis confinats. Segons la Comunitat, actualment el 7% dels casos detectats a la comunitat ja són de la variant de la soca britànica.