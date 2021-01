«Trump ha anat cremant tot el que ha anat tocant»

Xef espanyol resident als EUA. José Andrés es mostra molt crític amb el president sortint, Donald Trump, tot assegurant que «aquests quatre anys als Estats Units han estat un continu atac als valors democràtics del món»

Un dels espanyols més destacats i coneguts a Washington és el xef José Andrés. El seu treball amb l'organització benèfica World Central Kitchen l'ha fet també icona de l'ajuda humanitària i és sobradament coneguda la seva determinació per denunciar injustícies. En els últims dies els focus s'han girat cap a ell una vegada que va decidir repartir àpats calents entre les tropes de la Guàrdia Nacional desplegades a la capital per assegurar la investidura de Joe Biden.

Com ha viscut la investidura del president Joe Biden?

Diferent a totes. Per la pandèmia, per l'assalt al Capitoli i pel que ha anat succeint aquests últims quatre anys, un atac continu als valors democràtics. Si ha passat aquí pot passar a qualsevol país.

Vostè ha treballat molt el tema migratori. Què opina de les primeres mesures de Biden?

Ha treballat molta gent i durant molts anys, tant republicans com demòcrates. Està molt bé que des de l'inici (el president) entri parlant de la possible reforma migratòria. En escrits que he publicat en diferents diaris dels Estats Units sempre he dit que la reforma migratòria no és un problema, sinó una oportunitat per agafar-se a ella. Hi ha milions de persones, moltes indocumentades, que són les que mouen l'economia d'aquest país. Et parlo d'aquests homes que porten menjar amb bicicleta o aquestes dones que treballen en els camps a Califòrnia. Les mal anomenades persones «il·legals» són gent que han estat treballant dia i nit i mantenint aquest país en funcionament. Espero que realment s'arribi a acords i que es vegi que la immigració pot ajudar moltíssim Amèrica. I com ja ha dit el president Biden, també els països al sud de la frontera. Si aconseguim uns visats rotatoris, que permetin la gent entrar i sortir, sabent que poden venir sis mesos i després tornar als seus països emportant-se el diners estalviats i invertint-los a les seves comunitats, s'acabaria amb els problemes a la frontera. Tant és el mur que construeixis; si la gent té gana el saltarà. Invertir en els països limítrofs és millor que un mur, és la millor inversió que pots fer pel teu país i per un món millor.

Biden s'ha referit a una «guerra incivil». Vostè resideix als EUA. Quina esperança té?

Òbviament Amèrica és Amèrica però podem anar-nos al nostre propi país, amb independentistes o no independentistes. Podem anar a qualsevol altre, a Veneçuela, a l'antiga Iugoslàvia... Sembla que el món no sap viure en una pau romana. Sembla que la democràcia està bé quan et va bé, i quan no et va bé no val. La democràcia mai ha estat perfecta i possiblement mai ho serà, però tots hem de treballar perquè cada dia sigui una miqueta més perfecte. No pot ser que tinguem líders que juguin amb la democràcia pels seus propis interessos personals o de partit. El país ha d'estar sempre per sobre de les persones i també per sobre dels interessos polítics. Està molt bé que la gent pensi diferent a tu, i cal respectar el proïsme perquè et respectin a tu, però hem de començar a construir, no destruir, perquè la destrucció és fàcil. Espero que el que hem après no sigui només una lliçó per als Estats Units, sinó per a tothom. La democràcia no cal donar-la per feta, sinó que cal lluitar, treballar per ella i respectar-la. Si no és així tota la resta és anarquia, la resta és antisistema.

Com definiria els últims quatre anys de presidència de Donald Trump?

Crec que ha estat un destructor, ha estat Àtila l'Huno. Ha anat cremant tot el que anava tocant. Ara li toca a Biden, una persona madura, centrada, molt de centre i amb molta experiència política. Crec que és la millor persona per assumir la presidència. Algú que pot reunir els dos partits polítics a la mateixa taula i trobar punts on tots puguin conviure.