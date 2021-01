El cap de l'Estat Major de la Defensa i altres càrrecs militars ja s'han vacunat

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va demanar un informe al cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, després de conèixer que aquest ha rebut la primera dosi de la vacuna contra el covid-19 al costat d'altres alts càrrecs militars de l'Estat Major de la Defensa.

Robles va assegurar que no coneixia la informació fins a veure-la publicada en els mitjans de comunicació i va demanar un informe al JEMAD per conèixer detalladament el protocol que s'ha seguit per establir les prioritats de vacunació dins de l'exèrcit. «El Ministeri de Defensa té un pla de vacunacions coordinat amb el Ministeri de Sanitat», va explicar la ministra, que va afegir que Villarroya li farà arribar l'informe. «En funció del que digui l'informe, veurem», va resoldre.

Robles va indicar que en el Ministeri de Defensa «no s'ha vacunat a ningú» perquè se segueixen els mateixos criteris que per als civils, i que les vacunes dels hospitals militars de Madrid i Saragossa s'administren d'acord amb els plans de les respectives comunitats autònomes. En el cas de l'hospital Gómez Ulla de Madrid, Robles va explicar que dijous es va parar la vacunació, la qual cosa li «preocupa», mentre que al centre sanitari de la capital aragonesa marxa a bon ritme.

Les Forces Armades compten amb el seu propi contingent de vacunes dins del repartiment del Ministeri de Sanitari, i dins d'elles l'Estat Major va redactar un protocol que prioritza el personal sanitari, membres de les missions internacionals i la cadena de comandament seguint un criteri d'edat. Dins d'aquest tercer grup s'enquadrarien tant el JEMAD com altres alts càrrecs militars. En concret, l'Estat Major de la Defensa és l'òrgan que s'encarrega de les operacions de les Forces Armades, tant les missions en l'exterior com les que es desenvolupen a Espanya de manera permanent.

El Confidencial Digitalva informar ahir que entre els alts comandaments que han estat vacunats es trobarien també el comandant del Comandament d'Operacions, el general Francisco Braco, o el cap de l'Estat Major Conjunt (JEMACON), tinent general Fernando García González-Valerio.

El procés de vacunació de les Forces Armades, detallen des de defensa, és independent del que se segueix en la resta de la societat. En el cas de l'Estat Major de la Defensa el tercer grup a rebre-les són els seus efectius, tant militars com civils, que participen, dirigeixen, coordinen o planifiquen les operacions.

Dins d'aquest grup, justifica l'Estat Major de la Defensa, es reparteixen primer tenint en compte principalment l'edat, raó per la qual s'han administrat als generals, que solen ser majors, però també a altres militars i civils d'altres rangs, incloent a personal de tropa, l'escala més baixa. A banda de l'edats'ha tingut en compte també que les vacunes es reparteixin entre totes les escales i els diferents organismes dins dels quals treballen en les operacions militars.