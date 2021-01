El Congrés enviarà dilluns al Senat el judici polític a Trump

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, va avançar ahir que la iniciativa de destitució contra l'expresident Donald Trump s'enviarà al Senat dilluns. «Serà aviat. No crec que tardi gaire, però s'ha de fer», va dir als periodistes la líder demòcrata.

El Senat ha de determinar l'estructura del judici polític contra Trump, que seria el primer expresident nord-americà que s'enfronta a aquest procés al Congrés. Trump serà jutjat pel seu paper en l'assalt al Capitoli i la suposada incitació a la violència. Biden, que va assumir la presidència del país dimecres, s'ha pronunciat contra Trump per haver inspirat els seus partidaris el 6 de gener a marxar cap al Capitoli, on van provocar uns violents disturbis que van causar cinc morts, entre ells un policia.

La notícia que Nancy Pelosi transmetrà la iniciativa del judici polític dilluns estableix una data límit perquè el líder republicà al Senat, Mitch McConnell, i el líder de la majoria del Senat, Chuck Schumer, hagin d'acordar les regles per al judici de Donald Trump. Llevat que Schumer i McConnell puguin arribar a un acord perquè passi d'una altra manera, el judici polític començaria dimarts.

Proposta d'ajornament

McConnell va proposar a la cambra retardar dues setmanes més el judici perquè el seu equip legal tingués temps de preparar la defensa. McConnell ja havia deixat la porta oberta anteriorment a donar suport a un judici polític contra Trump, però diversos membres de la seva bancada s'han pronunciat en contra.

No obstant això, Biden va fer de la unitat nacional un tema clau en el seu discurs d'investidura dimecres, dient que s'ha de «posar fi a aquesta guerra incivil» que enfronta els nord-americans amb diferents perfils polítics. Portar Trump a judici només «obriria la caixa de Pandora», va dir dimecres a Fox News el senador Lindsey Graham, un estret aliat de l'expresident, hores després de la presa de possessió de Biden. Impugnar i condemnar un mandatari sortint «és un exercici polític que dividirà encara més el país i, crec, acabarà destruint la presidència», va afegir. En tot cas, els paràmetres del judici al Senat seran determinats en gran mesura pels demòcrates, que ara controlen la cambra.

Dimecres de la setmana passada, la Cambra de Representants va aprovar, amb el suport de deu representants republicans, sotmetre Trump a un segon judici polític per la seva responsabilitat en l'assalt al Capitoli dut a terme pels seus seguidors el passat dia 6.

En un altre ordre de coses, Anthony Fauci respira una mica més alleujat amb la sortida de Donald Trump de la Casa Blanca. Només dos dies després que Joe Biden jurés el càrrec com a nou president, el principal epidemiòleg del Govern dels Estats Units va celebrar la «sensació alliberadora» de poder donar respostes científiques a la pandèmia de la COVID-19 sense por de «represàlies» del president.

Als seus 80 anys, el director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses va criticar durament l'actitud de l'anterior Administració en la gestió d'una crisi sanitària que ja ha causat 24,5 milions de contagis i 409.100 morts a tot el país.

«La idea que un pot venir aquí i parlar sobre el que sap, sobre quines són les evidències, què és la ciència i saber que tot es basa en això, deixar que la ciència parli, és un sentiment una mica alliberador», va confessar a la premsa, de nou des del faristol del Govern. «Saben, una de les coses noves d'aquesta Administració és que si no saps la resposta, no has d'endevinar-la. Simplement es diu que no se sap la resposta», va destacar.

Relació tortuosa

Fauci va exposar així la mala relació que tenia amb Donald Trump. L'expresident dels EUA va desautoritzar públicament el major expert en malalties infeccioses del país i va acabar apartant-lo de les sessions informatives sobre el coronavirus.