França accelera els procediments per fer fora els ocupes dels habitatges

El Govern francès va formalitzar ahir un procediment que accelera els desallotjaments d'ocupes de tot tipus d'habitatges, incloses les segones residències, per lluitar contra aquestes pràctiques i reforçar els drets dels propietaris. Els ministres d'Interior, Gérald Darmanin; Justícia, Éric Dupond-Moretti, i Habitatge, Emmanuelle Wargon, van assenyalar en un comunicat que han enviat una instrucció als prefectes (delegats del Govern) que detalla l'aplicació d'una llei adoptada el passat 7 de desembre amb aquest objectiu.

Els ministres van destacar que els desallotjaments administratius es podran dur a terme igualment a habitatges que estaven desocupats en el moment d'arribar els ocupes, i això «constitueix una veritable protecció per als propietaris de residències secundàries o ocasionals». També van assenyalar que aquests procediments no es veuen afectats per la normativa que impedeix dur a terme desnonaments d'inquilins a França durant l'hivern, entre l'1 de novembre i el 31 de març. El desallotjament dels ocupes el podran sol·licitar els propietaris, els inquilins, però també qualsevol persona que actuï per compte d'ells, el que inclou els familiars d'una persona gran en una residència.