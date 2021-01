La borrasca «Ignacio» impacta amb vents de més de 100 km/h

Després del pas de «Filomena», «Gaetan» i «Hortense», li toca el torn a «Ignacio», una nova borrasca atlàntica nomenada per Aemet, que, fins al moment, ha deixat fortes ratxes de vent de més de 100 quilòmetres per hora, a més d'un intens temporal marítim amb ones de fins a gairebé 7 metres.

Des de primeres hores d'ahir a la matinada, diversos punts de la Península i Balears van patir ja els efectes de fortes ratxes màximes de vent, associades a «Ignacio», que van registrar 107 quilòmetres per hora a La Pobla de Benifassà-Fredes (Castelló) i cent quilòmetres per hora en Estaca de Bars (la Corunya).

A les estacions de Pontons (Barcelona) i Autilla de Pi (Palència) esn registrar també fortes ratxes de 99 i 98 quilòmetres per hora respectivament, mentre que a Cstillo de Hierro (Granada) van arribar a tenir vents de fins a 96 quilòmetres per hora.