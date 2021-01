Dimiteix el cap de l'Estat Major de la Defensa per vacunar-se de COVID

Sempre s'ha dit que la por és lliure, i ha de ser difícilment controlable, perquè si una cosa està deixant clara la campanya de la vacuna contra la covid és que si algú veu alguna possibilitat de subministrar-se-la, ho fa, ja sigui alcalde, metge jubilat o cúpula militar. Interior no ho ha volgut deixar passar per alt i va procedir ahir a cessar «amb caràcter immediat» al tinent coronel de la Guàrdia Civil que actuava com a enllaç en l'Estat Major de la Defensa (EMAD) per vacunar-se contra la covid-19. Ho va fer al costat del Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, i altres càrrecs militars, van confirmar fonts d'aquest ministeri. Poc després, es va conèixer que el mateix Villarroya havia decidit dimitir.

En un comunicat, el Ministeri de Defensa va assenyalar que Villarroya va presentar la seva sol·licitud de cessament a la ministra, Margarita Robles, a través d'una carta, en la qual destaca que sempre «s'ha esforçat a servir d'exemple als seus subordinats i a fer el correcte». El general explica també que «ha pres recentment decisions que considera encertades i que mai ha pretès aprofitar-se de privilegis no justificables», però que aquestes decisions «estan deteriorant la imatge pública de les Forces Armades» i «posant en dubte» la seva «honradesa». D'aquí la dimissió.

La reacció dels màxims responsables dels dos departaments afectats havia estat diferent en un primer moment. La celeritat del titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a l'hora de destituir el tinent general de la Guàrdia Civil va augmentar la pressió sobre Robles, que havia actuat amb més calma. La ministra va optar per no prendre una decisió dràstica sobre Villarroya, a qui el divendres va demanar un informe després de conèixer-se que s'havia vacunat saltant-se el protocol. «En funció del que digui, veurem», va assenyalar la ministra. De fons, hi ha també la intensa rivalitat entre tots dos membres del Govern, que han arribat a tenir fins i tot enfrontaments públics, com els ocorreguts arran de la crisi migratòria a Canàries.

Més càrrecs públics

Mentrestant, des de Barcelona, continua el degoteig de càrrecs públics que s'han beneficiat de la seva posició per a vacunar-se. Un d'ells és el gerent del Consell Comarcal i del Centre Sanitari del Solsonès, Marc Carrera, que va rebre el dia 12 de gener la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus, tot i que Carrera no forma part del personal sanitari que havia de ser inoculat segons el protocol oficial vigent en aquell moment. També hi ha alguns alcaldes del PSOE (la direcció del qual ha demanat que dimiteixin), i el mateix Pedro Sánchez es va referir a aquests escàndols. A Barcelona, on va participar en el comitè federal socialista, el president del Govern va reivindicar l'ordre de «solidaritat» en la vacuna front «al del privilegi».

Després de conèixer-se les vacunacions que s'havien procedit dins de l'òrgan que s'encarrega de les operacions de les Forces Armades, tant en l'exterior com les que es desenvolupen a Espanya de manera permanent, el ministre Fernando Grande-Marlaska va ordenar recaptar els pertinents informes per a decidir la seva actuació, que s'ha concretat en el cessament del comandament de la Guàrdia Civil que exercia d'enllaç.

En tractar-se d'un càrrec de lliure disposició, Interior va poder actuar amb rapidesa després d'arribar a la conclusió que la vacunació dels càrrecs militars no compleix el protocol previst pel Ministeri de Sanitat per a assegurar que les dosis es reparteixin i en primer lloc s'administrin als col·lectius de major risc i després, als qui tenen més contacte amb ell.