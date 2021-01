Els EUA perden la innocència

Cop a l'essència dels EUA. La insurrecció dels trumpistes el passat 6 de gener amb l'assalt al Capitoli ha suposat una nova palada de terra sobre el mite de l'excepcionalitat dels Estats Units, que està fonamentat en la seva presumpta missió universal d'estendre la democràcia per tot arreu. És -de moment- l'últim violent despertar d'un somni que ja abans van pertorbar de forma destacada fets tan importants com el crac de l'any 1929, l'assassinat del president John F. Kennedy, la llarguíssima guerra del Vietnam i el cas Watergate.

L'espectacle ofert el 6 de gener a Washington per Donald Trump i diversos milers dels seus seguidors és, potser, l'últim acte en el procés de pèrdua de la innocència de la societat nord-americana. Si amb la guerra civil (1861-1865) i l'assassinat d'Abraham Lincoln es va dir que va conèixer els mals de la nació, amb la seqüència que va començar al crac de 1929, va seguir amb l'assassinat de John F. Kennedy (1963), es va allargar amb la llarguíssima guerra del Vietnam i va acabar momentàniament amb el cas Watergate (1972-1974), es va completar el despertar a la realitat. Però la presidència de Trump, aquesta barreja heteròclita de populisme, fanfarroneria i narcisisme, ha danyat el mite de l'excepcionalitat nord-americana, de la seva presumpta missió universal d'estendre la democràcia, tant o més que totes les sacsejades que l'han precedit.

Una fluixa novel·la en curs

L'assalt al Capitoli, la insistència de Trump a presentar-se com a víctima d'un gran frau electoral i el menyspreu presidencial per les normes més elementals de respecte a les institucions han donat més sentit que mai a allò defensat per l'escriptor Richard Ford en un assaig publicat a El País un mes abans de les eleccions: «La història nord-americana és una feble novel·la en curs escrita amb una certesa incòmoda i provisional que està relacionada amb el lloc a què ens conduirà tot això, un relat que necessita que moltes coses vagin bé i que no gaire coses importants surtin malament per no desviar-se molt de la seva trama bàsica i optimista».

Aquesta provisionalitat i debilitat de les certeses potser es va convertir en un tret característic i permanent de l'ethos de la nació a partir de la matança del Vietnam. Al sud-est asiàtic es va enterrar «la creença en la superioritat moral d'Amèrica, i fins i tot en la superioritat del seu sistema econòmic i social», segons va manifestar en el seu moment l'historiador James W. Ceaser, i va sumar adeptes a la idea que «el problema som nosaltres».

Davant el paradigma idealista, fruit d'una suposada superioritat moral que autoritzava a intervenir allà on fes falta en nom de la democràcia, van guanyar terreny el paradigma realista i la raó d'Estat. Només cal recordar els motius que dona Robert McNamara -l'actor Bruce Greenwood- en la pel·lícula Els arxius del Pentàgon (2018) per justificar l'ocultació dels papers del Pentàgon, tots d'ordre oportunista i pràctic.

Tenint en compte les dades precedents, què va permetre perllongar fins als nostres dies una relativa edat de la innocència? Va ser la tradició heretada dels pares fundadors o l'esforç col·lectiu per espantar els dimonis familiars, encara que aquests dimonis segueixen aquí amb la seva toxicitat de sempre?

És possible que tot es resumeixi en l'opinió de Francis Fukuyama a Amèrica, a la cruïlla: «L'hegemònic -els EUA en aquest cas- no ha de ser només benintencionat, sinó també prudent i sagaç en l'exercici del poder».

Una sagacitat encobridora de mals atàvics i mals en curs. Entre els primers, el càncer del racisme, la incompatibilitat creixent entre les societats urbanes de les dues costes i l'anomenada «Amèrica profunda», i la debilitat o inexistència dels instruments de protecció social. Entre els segons, el cost social de la sortida de la crisi financera, que ha ferit una part important de la classe mitjana que el 2016 es va sentir atreta per les proclames populistes de Trump.

L'historiador James T. Patterson afegeix un factor transcendental en la mutació social: el conglomerat format per les esglésies evangèliques i el catolicisme conservador, enemics declarats del que anomenen «humanisme laic». Un front destinat a sortir en defensa de les essències de la nació que va donar peu a fenòmens com les megaesglésies, que van acollir i acullen una barreja d'oficis religiosos i xous de televisió en prime time. Molts sacerdots, pastors i predicadors es van convertir en guies espirituals amb discursos molt conservadors i guardians de la identitat col·lectiva, gairebé sempre blanca, com si poc o res hagués canviat des dels temps dels pioners.

La presidència de Trump va trobar fidels aliats en aquest univers de certeses fonamentades en els grans mites nacionals. La pàtina religiosa va encobrir alguns perills, com la influència renascuda del supremacisme blanc després de la presidència de Barack Obama, «la major amenaça terrorista que pateixen els Estats Units », segons Timothy Snyder. Però el desenvolupament dels esdeveniments entre l'elecció presidencial -el 3 de novembre- i l'assalt al Congrés -6 de gener- ha fet caure aquest front als designis de Trump, un cas específic de final de la innocència amb rostres específics de clergues sacsejats per la gravetat dels fets.

L'analista David Brooks ha recollit a The New York Times el resultat d'aquest despertar a la realitat. Així, el reverend Samuel Rodríguez clama literalment al cel. «Tots hem de penedir-nos. Fins i tot l'església necessita penedir-se». El ministre John Hagee és encara més explícit: «Allò va ser un assalt a la llei. L'assalt al Capitoli no va ser patriotisme, va ser l'anarquia». I el religiós Tim Remington, tan conservador com els anteriors, exigeix ??que «s'acabin aquestes deixalles».

No és exagerat dir que, excepte per al trumpisme recalcitrant, el desenllaç final del mandat de Trump ha erosionat més enllà de tota previsió la idea subjacent a l'excepcionalitat nord-americana, aquesta convicció compartida des de fa temps per una societat educada en aquesta idea.

Si una vegada Irving Kristol va manifestar que «un neoconservador és un home d'esquerres que ha estat agredit per la realitat», avui cal fer extensible la frase a tots els que han deixat de sentir-se requerits per les consignes de Trump, enfrontats de cop i volta a una realitat angoixant: l'assalt al Capitoli va ser el fracassat preàmbul que havia de culminar amb una agressió a l'Estat de dret.

Visions irreconciliables

El 2002, el professor Joseph S. Nye va recollir a La paradoxa del poder nord-americà el pronòstic del sociòleg Alan Wolfe: «El nostre futur com a nació estarà marcat pels conflictes incessants entre una sèrie de visions de món irreconeixibles, planejant la possibilitat que l'estabilitat democràtica que ha mantingut el país unit des de la guerra civil ja no sigui possible». El violent i últim despertar de la innocència provocat per Trump va confirmar la profecia i el poble que es va creure predestinat a difondre la democràcia va sentir que potser havia deixat de ser-ho.