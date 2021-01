L'expansió de la soca britànica obliga Europa a imposar noves restriccions

Pla general de la zona on es troben els controls de seguretat de la T1 de l'Aeroport del Prat

Pla general de la zona on es troben els controls de seguretat de la T1 de l'Aeroport del Prat | Norma Vidal

Europa es prepara per prendre mesures més estrictes en «les pròximes setmanes» contra la pandèmia del coronavirus, han alertat els 27 líders europeus a la cimera de Brussel·les. Davant l'amenaça que suposa l'expansió de la nova variant de la covid britànica, alguns països comencen a prohibir vols i tornen a tancar els comerços.



Noruega



El Govern noruec ha decretat aquest dissabte un tancament de l'activitat econòmica i la vida pública d'una setmana a l'àrea d'Oslo a causa d'un brot de la mutació britànica del coronavirus. Les mesures, que afecten deu municipis de la regió de la capital noruega, seran vigents fins al dia 31.

Totes les botigues no essencials es mantindran tancades, així com els centres comercials, els restaurants (que podran vendre a domicili), els gimnasos, les piscines, les biblioteques, els cines i els museus, i se suspenen les activitats esportives o de temps lliure. De la mateixa manera, els centres d'educació superior implantaran l'ensenyament a distància, mentre es combinarà aquest amb el presencial a les escoles.

Les autoritats també recomanen evitar les visites a casa, els viatges innecessaris i insten a treballar des del domicili, completant un paquet de mesures més dur que el que es va implantar la primavera passada quan va començar la pandèmia.



Alemanya

Les autoritats sanitàries alemanyes han informat aquest dissabte de l'aïllament total de la Clínica Humboldt de Berlín després de detectar 14 casos de la variant B.1.1.7 del coronavirus, descoberta per primera vegada al Regne Unit, segons ha informat el diari 'Tagesspiegel'. Aquest brot podria haver afectat ja els familiars del personal de la clínica i les autoritats ja haurien retirat divendres el centre del llistat de serveis d'emergències i haurien imposat el veto a nous ingressos a la clínica.

El personal està en quarantena rotatòria: els treballadors només poden anar de casa a la feina i no poden utilitzar ni autobusos ni trens per als desplaçaments. Aquest dissabte les autoritats d'Alemanya han confirmat 16.417 nous contagis per coronavirus i uns altres 879 morts durant les últimes 24 hores, un dia després que el país europeu superés el llindar dels 50.000 morts des del començament de la pandèmia, amb més de 2,1 milions de casos.

L'Institut Robert Koch (RKI), l'ens governamental encarregat del control de malalties infeccioses, fixa ja el total de morts i afectats en 51.521 i 2.122.679, respectivament.



Portugal



Portugal ha superat aquest dissabte els 10.000 morts des que va començar la pandèmia després de sumar dos nous rècords en 24 hores: 274 morts i 15.333 contagis notificats. És el sisè dia consecutiu que el país, amb 10 milions d'habitants, marca un nou màxim de morts en només una jornada, amb un balanç total de 10.194 defuncions i 624.469 contagis des que va començar la pandèmia, segons l'últim butlletí de la Direcció General de Salut (DGS).

En les últimes 24 hores es va arribar també a un nou màxim d'hospitalitzats, que ja són 5.922 (143 més que el dia anterior), dels quals 720 són a cures intensives (cinc més). Portugal, confinat des del dia 15, farà una excepció aquest diumenge, quan podran sortir de casa els electors residents a territori nacional per votar a les eleccions presidencials.

En total, una mica més de nou milions de persones podran sortir per dipositar el vot a les urnes, als quals s'afegeix prop d'un altre milió i mig de lusitans a l'estranger cridats a elegir el cap d'Estat durant els pròxims cinc anys.



Països Baixos

El Govern neerlandès mantindrà almenys quatre setmanes la prohibició de vols entre els Països Baixos i el Regne Unit, Sud-àfrica i tots els països de Sud-amèrica, i aplicarà un toc de queda a territori neerlandès a partir de dissabte que ve, després d'aconseguir aquest dijous el suport del Congrés. L'oposició ha retret al primer ministre en funcions, Mark Rutte, no haver pres aquesta mesura abans, quan es van detectar els primers contagis amb la nova soca.

«Ja sabíem per Nadal que arribaria aquí la variant britànica i ara arribem massa tard, perquè el 10 per cent dels contagis ja són amb la soca britànica del coronavirus. Així que ja és aquí», va criticar Eva van Esch, del Partit dels Animals.

Diverses aerolínies que operen als Països Baixos (KLM, Transavia, Corendon, TUI i EasyJet), juntament amb organitzacions comercials, han publicat una declaració conjunta contra la introducció de l'exigència al país d'origen d'un test ràpid, amb una PCR negativa, a tots els viatgers que vulguin entrar a territori neerlandès. Segons el document, aquesta mesura «convertirà els Països Baixos en l'únic país del món on entraran en vigor mesures de gran abast, cosa que posarà en perill la connexió dels Països Baixos amb la resta del món, la posició comercial neerlandesa i l'ocupació al sector de l'aviació».



França

França demanarà una PCR negativa amb una validesa de menys de 72 hores a tots els viatgers europeus que vulguin entrar a territori francès des d'aquest diumenge per la incidència de les noves variants de la Covid. Així ho va comunicar el president francès, Emmanuel Macron, a la mateixa Cimera dels Vint-i-set dedicada al coronavirus. La mesura exclourà els «viatges imprescindibles», segons ha informat un comunicat de l'Elisi expedit després de la cimera, així com «als treballadors fronterers i el transport terrestre».

El 14 de gener, França ja havia pres la decisió d'exigir una PCR negativa als viatgers de fora de la UE, mentre que fa tot just una setmana es va avançar l'horari del toc de queda a les 18.00 hores, i, tal com recull 'Le Monde', el ministre de Salut francès, Olivier Véran, ha advertit que el Govern «podria estar obligat a prendre mesures més dures».