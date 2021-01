L'SNP presenta el full de ruta per celebrar un «referèndum legal d'independència» si guanya les eleccions del maig

El Partit Nacional Escocès (SNP) ha presentat aquest diumenge el full de ruta per la celebració d'un "referèndum legal d'independència" si guanya les properes eleccions al parlament de Holyrood, previstes pel 6 de maig. El document estableix que en cas de victòria, l'SNP tornarà a demanar a Londres els poders per convocar un referèndum com el del 2014, perquè el govern britànic no tindrà "cap justificació moral ni democràtica" per negar-lo. En tot cas, si Londres ho fes, l'SNP introduiria igualment una llei al parlament perquè "les preparacions necessàries per al referèndum es puguin fer i implementar un cop s'acabi la pandèmia". L'SNP avisa que si Londres portés el govern d'Escòcia als tribunals, l'executiu s'hi oposaria "vigorosament".

De fet, el pla de l'SNP assenyala tres possibles escenaris en cas que Londres rebutgi el traspàs de poders per fer el referèndum a través de l'anomenada Section 30 i Edimburg tiri pel dret en la redacció de la llei per la votació.

Com a primera opció, que el govern britànic accepti que el parlament escocès ja té el poder de legislar per fer la consulta i, per tant, la deixi tirar endavant. Com a segona, que accepti finalment el traspàs de poders a través de la Section 30. L'última opció és que Londres "iniciï accions legals per disputar la base legal del referèndum i intenti bloquejar la voluntat del poble escocès als tribunals". "Aquest tipus de recursos judicials serien vigorosament confrontats pel govern de l'SNP", avisa el partit.

En el document, l'SNP remarca que el govern escocès creu que qualsevol referèndum ha de ser legal i superar qualsevol recurs legal "per garantir la legitimitat i la seva acceptació a casa i a l'estranger". "Aquesta és, segur, la manera més segura d'esdevenir un país independent", afirma el document, que diu que la votació s'hauria de fer "després de la pandèmia, en un moment escollit pel parlament democràticament elegit d'Escòcia".