Portugal celebra eleccions presidencials amb el pic de contagis de COVID-19

Portugal celebra avui unes eleccions presidencials sota l'extraordinari condicionant de la pandèmia. Encara que l'actual mandatari, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, segueix perfilat com a aclaparador favorit, la baixa participació que anticipen els actuals màxims de contagis afavorirà clarament l'emergent diputat d'ultradreta André Ventura, per a qui la possibilitat de forçar una inèdita segona tornada ja suposaria una victòria sense precedents amb vista a les seves aspiracions de futur.

Els sondejos concedeixen a Rebelo de Sousa aproximadament entre un 58 i un 62 per cent dels vots, mentre que, a gran distància, Ventura es troba en situació d'empat tècnic (entorn d'un 12 o 13%) com a segon candidat més votat, frec a frec amb la candidata Ana Gomes, aquesta última un cas excepcional: diputada socialista que compareix amb el suport d'altres dos partits, Poble-Animals-Naturalesa (PA) i Livre, atès que el primer ministre i líder socialista, António Costa, ha eludit prestar-li el seu suport. La resta dels set candidats no puja del 10 per cent.

Ventura és una figura anòmala en la política de Portugal, un país que s'havia distingit per tallar d'arrel l'emergència de la ultradreta que ha marcat els últims anys de la política europea. El 2021, dos anys després de la creació del seu partit, Chega! (Ja n'hi ha prou!), el dic de contenció sembla haver registrat les primeres esquerdes, en el que ha suposat la fi del excepcionalisme portuguès enfront de l'ascens dels radicals. La seva retòrica, en principi, és indiscernible en molts aspectes de correligionaris de la ultradreta europea com Marine Le Pen o Matteo Salvini. A través d'un llenguatge incendiari en les xarxes socials, aquest advocat de 37 anys i contertulià de programes de futbol proposa la caça a la immigració il·legal, enduriment de les penes de presó o castració química per a pedòfils i violadors.