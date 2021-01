Detenen uns pares per la mort violenta d'una nena de dos anys a Saragossa

El Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó investiga la mort violenta d'una nena de dos anys a mans de, suposadament, la seva mare, V. M. P., i la seva actual parella, C. L. V., de 29 i 33 anys, respectivament. Tots dos han estat detinguts, segons va avançar El Periódico, per un delicte d'assassinat, tot i que el grau de participació de cadascun és objecte d'investigació. Cal destacar que els Serveis Socials de Girona ja havien obert un expedient de seguiment a la parella per maltractaments en l'àmbit familiar.

Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit de dijous, quan la Policia Nacional en va tenir coneixement a través de la sala del 091. Havia arribat anteriorment una trucada al 112 SOS Aragó en què els pares demanaven ajuda. No va ser fins divendres a la tarda-nit quan els agents van poder detenir els sospitosos.

Els dos arrestats es troben en dependències policials, mentre la Brigada Provincial de Policia Científica recopila totes les proves al domicili del barri saragossà del Picarral. El cos de la petita Leyre es troba a l'Institut de Medicina Legal d'Aragó (IMLA), on se li va practicar l'autòpsia, tot i que falten detalls per concretar.

Mariano i Pilar són els veïns de la parella que van intentar salvar la vida de la nena. Estaven ja al llit quan els va despertar el soroll del timbre i van sortir al replà. «Hi havia ella amb la nena als braços, estava plena de cops i ja semblava que estava morta», afirma Mariano, visiblement emocionat.

«Vaig estar uns deu minuts intentant reanimar-la, però la meva dona es va acostar, li va fer un petó al front i ja em va dir que estava freda, després va venir la policia», destaca.

Aquest home descriu que la mare estava molt nerviosa i que li va dir que li «havia caigut», mentre que l'altre jove estava amb un nadó de nou mesos que acaben de tenir. A l'habitatge hi vivien quatre menors, sent la víctima filla d'una altra parella sentimental de la dona.

Aquesta parella destaca també que la nena tenia cops al cap, a la cara i a l'esquena. Anava «amarada d'aigua» i la parella va assenyalar que l'havien ficat a la banyera per intentar reanimar-la.

Altres casos

Una nena de només dos mesos va ingressar aquest mes a l'hospital infantil de Saragossa després que els seus pares avisessin que la menor plorava desconsoladament quan li tocaven una de les cames i que estava inflamada. L'examen posterior realitzat pels facultatius va derivar en la detenció dels progenitors com a suposats autors d'un delicte de lesions greus en l'àmbit familiar.

L'arrest de V. R. D. R. i V. P. M., de 31 i 27 anys, d'origen espanyol i sense antecedents policials ni penals, es va produir després que el centre hospitalari activés el protocol de possible maltractament perquè la nena presentava múltiples fractures òssies. Els pares van explicar a la policia que li havien realitzat uns massatges per al trànsit intestinal. Estan en llibertat.

El mes de novembre de l'any 2020, la Policia va detenir un veí de Saragossa després que assassinés la seva filla de 4 anys d'un tall al coll. L'infanticidi va tenir lloc al barri de Delicias. Nosa Churchill Osarenmwida va sortir corrent, si bé la Brigada de Seguretat Ciutadana va acabar localitzant-lo i arrestant-lo al barri de Casablanca. Va arribar a estar ingressat a l'àrea de psiquiatria de l'hospital Clínic durant 15 dies. Els facultatius de l'hospital van definir el seu estat com un pacient que presenta tints maniformes de l'afecte amb idees delirants de tipus megalomaníac i messiànic.