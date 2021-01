Els EUA superen els 25 milions de contagiats per COVID-19

Els Estats Units van sobrepassar ahir, poc més d'un any després que s'identifiqués el seu primer cas de covid-19, els 25 milions de contagiats pel virus, i va arribar a 417.538 víctimes mortals, la qual cosa el manté com el país més afectat per la pandèmia al món.

Segons l'últim recompte de la Universitat Johns Hopkins, el país ha comptabilitzat 25.003.695 casos de coronavirus, un 25,2% del total mundial.