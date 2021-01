El jutge absol Villarejo de denúncia falsa contra el director del CNI

El magistrat del jutjat Penal 8 de Madrid ha absolt aquest dilluns l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo dels delictes d'injúries, calúmnies i denúncia falsa contra l'exdirector del CNI Féliz Sanz Roldán per haver dit a La Sexta que Sanz Roldán havia amenaçat l'examant del rei emèrit, Corina Larsen. Durant el judici la pròpia Corina va testificar per donar validesa a les manifestacions de Villarejo, i va dir que s'havia sentit amenaçada per la intel·ligència espanyola amb "episodis aterridors". Després d'aquell testimoni la Fiscalia va retirar les acusacions.