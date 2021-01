L'escassetat de vacunes dificulta el pla de Biden contra la pandèmia de COVID-19

El president dels EUA, Joe Biden, s'ha estrenat al capdavant de la Casa Blanca amb un interès especial en la lluita contra la pandèmia, que ha impactat amb força a la primera potència mundial, mentre diversos centres sanitaris al país alerten sobre l'escàs inventari de vacunes.

Biden, que dimecres va jurar el càrrec en una cerimònia marcada per la seguretat i un públic reduït per evitar la propagació de la covid-19, va dedicar el seu primer dia al Despatx Oval a la malaltia que des de gener de l'any passat, quan es va conèixer el primer cas al país, ha causat més de 400.000 morts als EUA.

Pel que suposa una ruptura amb la política del seu antecessor, Donald Trump, qui va minimitzar l'amenaça del virus i va donar prioritat a l'economia, Biden va dir que afronta una «tasca de temps de guerra», que ha deixat més morts al país que la xifra de nord-americans caiguts durant la Segona Guerra Mundial. Segons el recompte independent de la Universitat Johns Hopkins, els Estats Units comptabilitzaven dissabte uns 24,9 milions de contagiats i més de 416.000 morts.

I encara que Biden ha promès que els Estats Units administraran 100 milions de dosis de la vacuna en els seus 100 primers dies en el poder, l'estat i la ciutat de Nova York, que l'any passat va arribar a ser l'epicentre de la pandèmia, van haver de tancar quinze centres de vacunació després que s'esgotessin les dosis.

«En el moment en què arribin les vacunes, el nostre objectiu és posar-les als braços de la gent com més aviat millor», va asseguratr el governador de Nova York, Andrew Cuomo, en anticipar que s'ampliaran els punts de vacunació per abastar principalment les comunitats negres i llatines, les més afectades per la covid. Cuomo va admetre, però, que «250.400 dosis per setmana no és suficient» per a aquest estat, on fins ara més d'un milió de persones han rebut la seva primera dosi de la vacuna.

El diari The New York Times va revelar que centres sanitaris de tot el país han hagut de cancel·lar milers de cites per subministrar la vacuna davant l'escassetat de dosis. La situació és especialment greu a Texas, que té una mitjana d'aproximadament 20.000 nous casos al dia, cosa que genera preocupacions sobre si els funcionaris de salut poden frenar la propagació quan no puguin aconseguir les vacunes que necessiten desesperadament per fer-ho.

Un hospital de la ciutat de Beaufort (Carolina de Sud) va cancel·lar 6.000 cites per a vacunes després de rebre només 450 de les dosis que esperava.