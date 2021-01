Notifiquen la mort d'una anciana de Lugo i la seva família coneix l'error dies després de l'enterrament

"Un error d'identificació" va ser la causa per la qual, el passat 13 de gener, es va notificar la mort amb coronavirus d'una anciana de la residència San Bartolomeu de Xove (Lugo) a la seva família, quan en realitat havia mort una altra usuària amb la qual compartia habitació.

Segons publica La Nueva España, del mateix grup editorial de Diari de Girona, l'incident va ocórrer en el geriàtric Os Gozos de Pereiro de Aguiar (Ourense), on la Fundació San Rosendo (estiona tots dos centres) disposa d'una planta per atendre usuaris de residències diagnosticats amb la covid-19. Fins al centre de Pereiro de Aguiar es va desplaçar el passat 29 de desembre un total d'11 ancians amb coronavirus des de la residència de Xove.

Aquests trasllats, explica la Fundació en un comunicat, es van realitzar amb ambulàncies de l'Hospital de Burela i "amb el consentiment de les famílies i les conselleries de Sanidade i Política Social de la Xunta".

Entre els ancians desplaçats es trobaven dues dones, veïnes de Xove, que tenien assignades la mateixa habitació i, per "un error d'identificació durant el procés de trasllat", el dimecres 13 de gener es va notificar la defunció d'una d'elles amb la identitat equivocada, és a dir, amb la de la seva companya. L'enterrament es va celebrar l'endemà, però els protocols de la pandèmia van obligar al fet que el taüt romangués tancat, per la qual cosa la família no va poder adonar-se de l'error, segons informen fonts municipals.

Tot es va descobrir quan aquest dissabte al matí, dia 24 de gener, la dona a la qual havien donat per morta va tornar a ser traslladada de Pereiro de Aguiar al geriàtric de Xove, després d'haver rebut l'alta de la covid-19.

Notificació als jutjats

Arran d'aquest succés, la Fundació San Rosendo lamenta "profundament el desafortunat incident" i informa que, després de conèixer l'error, "va procedir immediatament a informar les famílies" i va enviar un escrit als jutjats d'Ourense i Viveiro per advertir dels fets i iniciar els tràmits per a "reparar-los".

A més, aquesta entitat assegura que "ha reforçat les mesures de control i seguiment dels usuaris que es traslladin d'una residència a una altra", mentre que "ha incorporat una identificació més visual" quan les persones són desplaçades.

"Malgrat la gravetat d'aquests fets, que no tenen precedent, la Fundació vol transmetre a les famílies un missatge de tranquil·litat i confiança. Aquest és un fet puntual, d'entre els més de 100 trasllats que s'han realitzat des del mes de desembre passat a Os Gozos", conclou el comunicat.