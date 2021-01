UE pressiona les farmacèutiques perquè lliurin les vacunes a temps

La Unió Europea (UE) intenta pressionar les empreses farmacèutiques perquè lliurin les dosis de vacunes contra el coronavirus que s'havien compromès a proporcionar durant el primer trimestre de l'any, després dels anuncis de retards per part de Pfizer i AstraZeneca.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, va assegurar ahir que els laboratoris mantindran el calendari inicial de lliuraments de vacunes a la UE a partir d'avui, després que Brussel·les intervingués perquè es respectessin els contractes. «Farem que es respectin els contractes que han estat validats per les farmacèutiques i ens comprometem que hi hagi transparència utilitzant tots els mitjans jurídics dels quals disposem», va dir Michel a l'emissora francesa Europe 1.

El president del Consell Europeu va insistir que des de Brussel·les han hagut de «barallar i donar un cop sobre la taula» per demanar claredat sobre les raons dels retards i també han demanat a les empreses que parlin amb transparència sobre les dificultats en la cadena de producció.

«Quan s'han anunciat retards, per exemple en el cas de Pfizer, hem actuat amb fermesa i finalment els retards de diverses setmanes s'han reduït a alentiments en el lliurament», va explicar.

Les respostes dels estats

Fins ara, la majoria d'Estats membres s'ha limitat a manifestar el seu descontentament o malestar i a instar les empreses que accelerin el lliurament d'injeccions i compleixin els pactes.

El primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, va rebutjar la setmana passada actuar contra Pfizer als tribunals i va considerar que posar en marxa litigis «no és la solució». Per la seva banda, el ministre belga de Sanitat, Frank Vandenbroucke, va arribar a precisar que Itàlia ha decidit acudir la Justícia perquè no té suficients reserves de la injecció per aplicar la segona dosi. «Aquesta no serà la nostra situació», va constatar.

El passat 15 de gener, Pfizer va confirmar un canvi en la seva capacitat de producció de la vacuna contra el coronavirus que reduiria el número de distribució a Europa en les pròximes setmanes.

La companyia va explicar en un comunicat que «està treballant intensament per lliurar més dosis de les inicialment previstes» i que ha de modificar el procés de producció per tal de poder incrementar la seva capacitat, la qual cosa «requereix aprovacions reguladores addicionals». «Encara que això temporalment impactarà en els enviaments a finals de gener i principis de febrer, proveirà un increment significatiu de les dosis disponibles per als pacients a finals de febrer i març», va afirmar la farmacèutica.

Dijous, la Comissió Europea va assenyalar que espera que el consorci farmacèutic Pfizer-BioNTech recuperi completament el seu ritme de producció «la setmana vinent». «A partir de la setmana que ve, els lliuraments continuen segons el pla», va declarar el portaveu de Salut de la Comissió Europea, Stefan de Keersmaecker.

El portaveu va comunicar que la Comissió Europea, responsable del programa de compra conjunta de vacunes per a la UE, va ser informada per la farmacèutica que «hi hauria retards en els lliuraments». La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va contactar «immediatament amb el conseller delegat de la companyia i es van oferir garanties que els lliuraments en el primer trimestre de l'any es respectarien i que en els següents mesos s'incrementaria la producció».

Esclarir el nombre de dosis

D'altra banda, el president del Consell Europeu també va indicar en la seva entrevista que ha sol·licitat a l'Agència Europea del Medicament que es pronunciï amb claredat i amb arguments científics sobre el nombre de dosis disponibles per flascó, que segons el laboratori Pfizer es limita a cinc, encara que les autoritats sanitàries consideren que n'hi ha sis, la qual cosa ha permès equilibrar el retard. «És necessari que a tota Europa tinguem la mateixa interpretació», va instar Michel.