Urkullu demana a Sánchez avançar el toc de queda a les vuit del vespre

El lehendakari basc, Íñigo Urkullu, ha demanat aquest dilluns al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que avanci el toc de queda a les vuit del vespre en línia amb el que fan altres països europeus. Ha estat un dels temes destacats que s'han tractat en la reunió bilateral que els dos líders han mantingut avui a Madrid. El lehendakari també ha plantejat la necessitat d'ampliar la capacitat de les Comunitats Autònomes en la presa de decisions pel que fa a la gestió de la crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de la covid-19. L'objectiu és lluitar "de la forma més eficaç" contra la pandèmia i "evitar la judicialització" de les decisions dels governs autonòmics, segons la nota conjunta que s'ha fet de la trobada.

Pel que fa als fons europeus, Urkullu ha plantejat aplicar-hi el mecanisme de gestió multinivell que s'utilitza per als fons Feder. Es tracta, segons ha subratllat el líder basc, d'un model "de referència" que ha demostrat ser "eficaç" al llarg dels últims anys.

Finalment, en el marc de la trobada també s'ha parlat d'autogovern. En aquest sentit, avui s'ha assumit un "primer compromís" per resoldre, "amb caràcter d'urgència", les primeres cinc transferències per al proper mes de març, Ingrés Mínim Vital, gestió de centres penitenciaris, transport per carretera, assignació de l'ISSN-ISBN i ordenació i gestió del litoral.