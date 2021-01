Al menys 151 detinguts en la tercera nit de disturbis a Països Baixos

La Policia neerlandesa ha detingut durant la matinada d'aquest dimarts a l'almenys a 151 persones durant xocs entre els agents i grups de joves que van convocar protestes contra l'aplicació del toc de queda, en la que és ja la tercera nit consecutiva de disturbis a Països Baixos.

Al menys 151 joves van ser detinguts en diferents ciutats, segons el cap de la Policia, Willem Woelers, tot i que s'espera que aquest nombre sigui encara més gran perquè els xocs s'han registrat fins a la matinada a s-Hertogenbosch (Den Bosch) i Rotterdam, on van ser especialment violents, el que ha exigit la intervenció dels antiavalots.

A Hertogenbosch, la protesta va començar a l'inici del toc de queda, a les 21.00 hora local (20.00 GMT), quan desenes de persones es van donar cita a les xarxes socials amb intenció d'atacar als agents amb focs artificials, tot i que -fins i tot abans que intervingués la policia- van trencar finestres, van saquejar un supermercat i una botiga d'electrònica, van bolcar diversos cotxes i van calar foc al mobiliari públic.

"És inaudit el que ha passat aquesta nit. Aquesta gent no s'adona per res de la por, la preocupació, el dany i la vergonya que produeixen als veïns de la ciutat. Un munt de malfactors ho arruïnen tot per a moltes altres persones. Som molts els que no entenem res d'aquest comportament ", va dir l'alcalde de la ciutat, Jack Mikkers.

Segons Mikkers, els antiavalots van trigar molt a arribar a la zona de les protestes i això va permetre als joves actuar "deixant un rastre de destrucció inimaginable", però aquests agents especials van ser desplegats també a Helmond, Oss i Eindhoven, el que podria haver retardat la seva arribada a s-Hertogenbosch.

La policia assegura haver fet tot el possible per frenar aquest grup, i ara hi ha una investigació en marxa per detenir els responsables.

A la zona sud de Rotterdam, un grup d'uns 200 agitadors van iniciar un enfrontament amb els policies, llançant-los pedres i focs artificials i després van seguir la mateixa metodologia que a la resta de país, saquejant botigues i trencant finestrals, encara que també van tractar d'incendiar una comissaria.

La policia va utilitzar canons d'aigua per dispersar el grup, tot i que també hi va haver un tret a l'aire com advertència després que els agents fossin acorralats per diversos joves.

També hi va haver moviment en altres punts de país, com a la zona est d'Amsterdam, Haarlem, La Haia, Geleen, Helmond, Zwolle, Almelo, Breda i Tilburg, però la policia va aconseguir controlar la situació de forma més ràpida.

Els alcaldes i els diputats han subratllat la seva preocupació per la nova nit de disturbis, la tercera des que va entrar en vigor el toc de queda dissabte.

"Lladres sense vergonya, no puc dir una altra cosa. Vam haver d'amenaçar amb l'ús de gas lacrimogen, una mesura de gran abast, em sembla trist perquè mai he hagut de fer una cosa així en tota la meva carrera", va respondre l'alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.