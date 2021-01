Els Estats Units prometen «compensar» la inacció climàtica de Trump

Els Estats Units van prometre ahir «compensar» la inacció climàtica de l'expresident Donald Trump. «Farem tot el que estigui al nostre abast per compensar els últims quatre anys», va assegurar l'enviat especial pel clima dels Estats Units, John Kerry, en una intervenció a la Cimera per a l'Adaptació Climàtica. Diversos líders i representants internacionals es van reunr telemàticament en una trobada organitzada a la Haia per defensar una major adaptació als efectes de l'escalfament global. «Hem de mobilitzar una quantitat de recursos sense precedents», va defensar Kerry, que va apostar per tractar el canvi climàtic «com l'emergència que és».

A més, va alertar que la crisi climàtica comportarà un «retrocés econòmic» mundial si no s'actua «amb valentia immediatament». «La reducció de les emissions és una obligació per sentit comú i consciència pública», va reivindicar Kerry durant una cimera centrada a recaptar inversions perquè els països pobres es puguin adaptar a les repercussions del canvi climàtic.

La majoria de líders van defensar la creació de plans d'adaptació a cada estat per afrontar els efectes del canvi climàtic. «Tant al nord com al sud hem de replantejar les nostres infraestructures davant l'augment del nivell del mar, els temporals violents, l'augment de les temperatures i els canvis als ecosistemes», va assenyalar el president francès, Emmanuel Macron, que va prometre més finançament en aquest àmbit.

També la cancellera alemanya, Angela Merkel, es va comprometre a augmentar els fons destinats a mesures per adaptar la societat als canvis generats per l'escalfament global. «Nosaltres estem fent la nostra part», va assegurar.

Per la seva banda, un representant del govern xinès va demanar «treballar amb bona fe» entre els estats per mitigar l'impacte del canvi climàtic.

Els objectius de la cimera eren posar sobre la taula plans i solucions pràctiques a aplicar en la propera dècada, com el desenvolupament de cultius resistents a la sequera, l'ús de manglars per protegir terres contra l'augment del nivell del mar o la introducció de sistemes d'alerta primerenca per detectar l'arribada de condicions climàtiques extremes.

La conferència va acollir activitats durant 24 hores per cobrir totes les zones horàries i que tots els països puguin participar, encara que -a diferència d'altres conferències com la COP26 que tindrà lloc a finals d'any a Glasgow- la d'ahir va permetre a empreses, ONG, el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial explicar els impactes climàtics en el finançament de projectes futurs.

Un informe del Centre Climàtic d'Adaptació, que es va discutir a la cimera, mostra que es necessita molta més inversió per adaptar els països i comunitats a les conseqüències del canvi climàtic, el que eleva a uns 300.000 milions de dòlars, de cinc a deu vegades més del que els estats han compromès fins ara.

L'exsecretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, va recordar que «no hi ha una vacuna per arreglar el nostre clima canviant» i va alertar que aquest fenomen està «passant ara i de forma molt més ràpida».