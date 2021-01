Europa desaconsella viatjar a països «d'alt risc» de contagi com Espanya

Un viatger passant per davant d'un cartell amb les restricions per la COVID-19.

Brussel·les va proposar ahir restringir els viatges a les zones d'alt risc amb una incidència superior als 500 casos, com és el cas de Catalunya (639) i del conjunt d'Espanya (884). Com ja va avançar la setmana passada, la Comissió Europea va presentar una recomanació on planteja la creació d'una nova àrea de risc de «vermell fosc» per homogeneïtzar les restriccions de moviment a la Unió Europea. Davant la tercera onada i el risc per les noves soques, la comissió vol que es desaconsellin els viatges no essencials a la UE, especialment per aquestes zones d'alt risc. Pels desplaçaments necessaris a aquestes àrees, els estats haurien d'exigir una PCR negativa prèvia a l'arribada i fer quarantena.

«És urgent reduir les infeccions relacionades amb els desplaçaments», va defensar l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders. Aquesta proposta és un intent més de Brussel·les per coordinar les restriccions de moviment a dins el bloc i evitar un tancament generalitzat de les fronteres com va passar a l'inici de la pandèmia. La decisió final sobre la recomanació està en mans dels estats membres, que tenen en gran part les competències en aquesta àrea. Per exemple, Bèlgica ha prohibit directament els viatges no essencials, tot i que la Comissió Europea s'oposa al tancament de fronteres o prohibicions generalitzades dels desplaçaments.

Les regions transfrontereres haurien d'estar exemptes de les noves restriccions de viatges, apunta la Comissió Europea. En concret, considera que no s'hauria d'exigir una quarantena a les persones que travessin una frontera per feina o motius familiars. «La freqüència dels tests requerits hauria de ser proporcionada», va afegir ahir la Comissió Europea.

Pel que fa als viatges internacionals, la Comissió Europea va demanar als estats que exigeixin una PCR negativa prèvia a l'arribada de persones des de fora de la Unió Europea. En el cas dels ciutadans europeus, haurien de tenir la possibilitat de fer-se la prova quan ja siguin en territori de la UE.

Gairebé a tot Espanya

Dotze comunitats autònomes espanyoles estan per sobre dels 500 casos per cada 100.000 habitants que la Comissió Europea va fixar ahir com a llindar per limitar els viatges entre regions i països europeus.

La incidència acumulada -es considera alt risc per sobre de 250- supera els mil casos per cada 100.000 habitants a Extremadura (1.381), Múrcia (1.371), Castella i Lleó (1.351), Comunitat Valenciana (1.339), La Rioja (1.266) i Castella-la Manxa (1.248). També per sobre de 500 hi ha Melilla (971), Madrid (946), Andalusia (915), Aragó (751), Galícia (700), Balears (689), Catalunya (639) i Ceuta (515). Quedarien per sota d'aquest llindar Astúries (494), Navarra (471), País Basc (457), Cantàbria (411) i Canàries (189).