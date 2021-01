Illa, en el seu comiat com a ministre: «No em penedeixo de res del que he fet»

L'encara ministre de Sanitat i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat aquest dimarts la seva tasca a l'executiu espanyol amb una compareixença a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres on ha destacat la 'cogovernança' i ha agraït la tasca als membres de la Comissió de Sanitat, dels consellers amb qui "malgrat els moments de discrepància- han passat moments "que no han estat fàcils", del personal sanitari i dels ciutadans que han patit els efectes de la crisi. "M'emporto amb mi totes les famílies que han patit i segueixen patint la malaltia i a tots els que han perdut un ésser estimat", ha dit.

Illa també ha rebatut les crítiques que ha rebut per abandonar la cartera de Sanitat en un moment de màxims de la pandèmia, perquè al seu entendre "hi ha un magnífic equip de treballadors públics" que continuaran fent "una feina magnífica". "No em penedeixo de res del que he fet", ha dit, i "ho deixo en el moment en què ho he de fer".

El ministre ha explicat que ha preparat un document per al seu substitut i ha destacat la capacitat d'assolir acords del seu executiu amb les comunitats. "Crec que sobretot en les etapes finals on hem aplicat el principi de cogovernança el govern d'Espanya i els de les CCAA s'han acostat, i vull reconèixer la feina que han fet", ha dit.

Illa també ha agraït la tasca dels professionals sanitaris que "han demostrat la seva professionalitat i enorme vocació de servei", i també a la ciutadania, de qui ha destacat el "comportament exemplar".

L'encara ministre ha admès que "un dels moments més complicats" de la seva etapa va ser quan va haver de proposar al president del govern espanyol la restricció de la mobilitat als familiars que havien perdut membres.

"A la nova etapa que inicio seguiré enfocat a donar el millor de mi mateix per derrotar aquest virus, que no tinc dubte que podrem erradicar", ha afirmat, i "per mi ha estat un honor". Illa ha afirmat que marxa "amb pena de Madrid", que "és una ciutat fantàstica", i "em sento un servidor públic".

Pocs minuts abans la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero ha "agraït públicament la inestimable contribució del servei d'aquest país i el benestar de la població" en un any "dolorós per al conjunt de la societat espanyola". "Voldria agrair-te l'honestedat, humanitat i tarannà i que hagis aportat serenitat a la política ren un moment en què era necessari".

El president del govern, Pedro Sánchez, comunicarà aquest dimarts a la tarda al rei Felip VI els canvis a l'executiu que fa fruit de la sortida del candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa. Posteriorment n'informarà a través d'una "breu declaració" a La Moncloa a les 17.30, segons ha informat la Secretaria d'Estat de Comunicació.

Aquest dimecres els nous ministres prometran o juraran el càrrec davant el rei Felip VI a La Zarzuela i posteriorment –al migdia- rebran la cartera dels seus predecessors.

Reconeix errors

Illa també ha reconegut "errors" en la seva gestió de la lluita contra la covid, malgrat que ha recordat que també hi ha hagut "encerts". "Des del primer moment hem reconegut que hem comès errors, també encerts, però hem comès errors, i no conec ningú que hagi encertat des del principi".

Justifica no ampliar el toc de queda

Pel que fa a la seva negativa a ampliar el toc de queda, malgrat que 15 comunitats li ho van demanar a l'últim Consell Interterritorial de Salut, ha assegurat que "sempre s'ha guiat per criteris científics", també en aquest cas, perquè hi havia la possibilitat que si s'ampliava el toc de queda hi hagués concentració de persones a les hores en què no hi ha restricció.

Vacunes que no arriben

Illa també ha apuntat que l'Estat és partidari d'exigir a les farmacèutiques que compleixin els seus contractes en el lliurament de les dosis que s'han compromès, tot i que ha apuntat que cal fer-ho de la mà de la UE i "sense decisions unilaterals". "Arribaran les dosis que s'han adquirit a través de la UE", ha dit, "i és veritat que els responsables de la UE, juntament amb Espanya, estan col·laborant amb la Comissió perquè es compleixi el que s'ha acordat".

Dosis d'AstraZeneca en qüestió de "dies"

Amb tot, Illa ha assegurat que l'executiu espanyol espera rebre "en els pròxims dies" les primeres dosis de la vacuna d'AstraZeneca (Oxford). "Tot indica que podria ser autoritzada aquesta setmana a l'àmbit europeu i en rebríem dosis en el transcurs dels pròxims dies", ha dit.