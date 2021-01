Sanitat notifica un repunt de 591 morts i 36.435 nous contagis

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dimarts 36.435 nous casos de coronavirus, dels quals 15.660 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 7.698 registrats el dilluns. La xifra global de persones infectades de Covid-19 des del començament de la pandèmia se situa en les 2.629.817.

La incidència mitjana actual de contagis a Espanya els últims 14 dies s'ha reduït molt lleugerament, situant-se en els 893,91 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 884,70 notificat el dilluns per Sanitat.

Respecte als morts per Covid-19, aquest dimarts s'han notificat 591 més, dels quals 1.630 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 56.799 persones.

En l'actualitat, hi ha 30.815 pacients ingressats per Covid-19 a tota Espanya i 4.433 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 3.710 ingressos i 3.512 altes. A més, en l'última setmana 7.390 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 585 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 24,10 per cent i en les UCI en el 41,27 per cent.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus