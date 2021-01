Un antiviral espanyol redueix gairebé al 100% la càrrega viral del covid

Un fàrmac antiviral (la plitidepsina), produït per l'empresa espanyola Pharmamar i provat en laboratoris experimentals de França i els Estats Units, ha demostrat una disminució del 99 per cent de les càrregues virals de SARS-CoV-2.

Els experiments in vitro i in vivo que s'han realitzat ja en models animals amb aquest fàrmac, utilitzat com a antitumoral, han demostrat una eficàcia antiviral i un perfil de toxicitat prometedors, ha informat avui l'empresa espanyola després de la publicació dels resultats a la revista Science.

Els autors han conclòs que la «plitidepsina» és «amb diferència» el compost més potent descobert fins ara i han plantejat, per això, que s'hauria de provar en assajos clínics ampliats per al tractament de la covid-19.

Col·laboració científica

El treball ha sigut fruit de la col·laboració entre l'espanyola PharmaMar i els laboratoris dels investigadors Kris White, Adolfo García-Sastre i Thomas Zwaka, als Departaments de Microbiologia i de Biologia Cel·lular, Regenerativa i del Desenvolupament, a l'Escola de Medicina Icahn del Mont Sinaí (Nova York); dels científics Kevan Shokat i Nevan Krogan, a l'Institut de Biociències Quantitatives de la Universitat de Califòrnia San Francisco, i de Marco Vignuzzi, a l'Institut Pasteur de París.

Els autors han determinat que «l'activitat antiviral de la plitidepsina contra el SARS-CoV-2 es produeix mitjançant la inhibició d'una coneguda diana (l'eEF1A)», i han assegurat que aquest fàrmac ha demostrat in vitro una forta potència antiviral, en comparació amb altres antivirals contra el SARS-CoV-2, i, a més, amb una toxicitat limitada.

Bon resultat en animals

En dos models animals diferents d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 l'assaig va demostrar la reducció de la reproducció viral, i es va comprovar una disminució del 99 per cent de les càrregues virals al pulmó dels animals tractats amb plitidepsina.

Els investigadors han observat a la publicació de Science que, tot i que la toxicitat és una preocupació en qualsevol antiviral dirigit a una proteïna de la cèl·lula humana, el perfil de seguretat de la plitidepsina està ben establert en humans i que les dosis ben tolerades d'aquest medicament que s'han utilitzat en l'assaig clínic contra la covid-19 són fins i tot més baixes que les utilitzades en aquests experiments.

La publicació conclou que la plitidepsina actua bloquejant aquesta proteïna (eEF1A), que és present en les cèl·lules humanes, i que és utilitzada pel SARS-CoV-2 per reproduir-se i infectar altres cèl·lules.

Aquest mecanisme culmina en una eficàcia antiviral també in vivo. «Creiem que les nostres dades i els resultats positius inicials de l'assaig clínic de PharmaMar suggereixen que la plitidepsina hauria de considerar-se seriosament per ampliar els assajos clínics per al tractament de covid-19», han observat els investigadors.

Sumar forces

L'empresa recorda, en la mateixa nota difosa ahir, que davant la contínua propagació mundial de la malaltia i la creixent desesperació per trobar un tractament, el director de l'Institut de Biociències Quantitatives (QBI) de la Universitat de Califòrnia a San Francisco, Nevan Krogan, va sumar forces amb investigadors de la Universitat de Califòrnia, l'Institut Gladstone, l'Escola de Medicina Icahn del Mont Sinaí, l'Institut Pasteur i l'Institut Metge Howard Hughes, per a la recerca d'un tractament.

Aquest grup d'investigadors va ser el primer a traçar un mapa exhaustiu del genoma de la covid-19 i a descobrir que el virus interactua amb 332 proteïnes de les cèl·lules humanes, ha remarcat l'empresa espanyola.

Actualment, la biofarmacèutica espanyola PharmaMar està ja negociant amb diferents organismes reguladors l'inici dels assajos de fase III previstos.