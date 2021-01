Baixen les reticències a la vacuna i gairebé el 60% dels espanyols se la posarà

Prop de sis de cada deu espanyols estan completament segurs de voler vacunar-se contra la covid-19 quan hi tinguin accés, segons la darrera enquesta sobre vacunes feta per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). L'enquesta es va fer entre el 4 i el 22 de gener. Els resultats mostren un canvi de tendència en comparació amb els obtinguts entre l'estiu i la tardor del 2020.

Així, al juliol els que estaven segurs de voler posar-se el vaccí eren el 32,20% dels que van respondre una enquesta telefònica i a l'octubre el 20,20%. Pel que fa als que no se la posarien, representaven el 6,60% al juliol en l'enquesta telefònica, el 32,46% en una amb la mateixa pregunta feta a l'octubre i són el 8,7% en la darrera onada.

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) reclama la vacunació immediata als centres de dia de gent gran, un cop ja s'ha cobert la primera dosi a totes les residències. A Catalunya hi ha 911 centres de dia amb milers de persones usuàries que utilitzen els seus serveis, a falta de dades oficials per part de l'administració. «Tothom tenia clar que les residències havien de ser les primeres, i ara és el torn dels centres de dia perquè hi ha gent molt vulnerable que cada dia va de casa seva al seu centre de referència», va explicar Cinta Pascual, la presidenta d'ACRA. L'Organització Mundial de la Salut també desaconsella ajornar la segona dosi de la vacuna de Moderna més enllà dels 42 dies, com ja va fer amb la de Pfizer-BioNTech. El Grup d'Experts sobre Immunització de l'OMS va recordar ahir que l'interval normal entre dosis de la vacuna de Moderna és de 28 dies i que en «circumstàncies excepcionals» es pot ampliar a 42 dies.

«Les evidències no són sòlides, però aquest va ser l'interval més llarg en l'anàlisi de l'assaig clínic a la fase 3», afirma el comunicat de l'OMS. L'organització mundial encara no s'ha pronunciat sobre el marge de temps per posar la segona dosi de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca.