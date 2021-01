Campo veu "difícil" que l'Advocat de l'Estat enviï l'informe sobre l'indult als presos abans del 14-F

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha afirmat que "no té boles de vidre" però veu "difícil" que l'Advocat de l'Estat enviï l'informe sobre l'indult als presos independentistes abans del 14-F. El Suprem va demanar aquest informe el dimarts, i segons Campo "és francament difícil" que "el pugui tenir en pocs dies". El ministre ha admès que encara no s'ha reunit amb l'Advocada General de l'Estat, Consuelo Castro, i ha recordat que els expedients d'indult són "individuals" per a cadascun dels presos independentistes, i per tant cada petició "té vida pròpia". "Caldrà veure les circumstàncies concurrents, els informes i com es decanta el Tribunal Suprem, i finalment el Ministeri ho valorarà i enviarà al Consell de Ministres una proposta".

L'informe de l'Advocat de l'Estat és preceptiu perquè el Tribunal Suprem emeti el seu propi document posicionant-se a favor o en contra de l'indult, pas previ a què el govern espanyol adopti finalment la decisió que consideri més adient, independentment del criteri del Suprem.

De moment el Suprem té sobre la taula l'informe de la Fiscalia, que s'oposa als indults perquè no aprecia raons de "justícia, equitat o utilitat". El ministeri públic tampoc avala un indult parcial, sigui reduint les penes de presó o bé substituint-les per penes d'inhabilitació.