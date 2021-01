Conte presenta la dimissió per buscar un Govern que tingui més suports

Itàlia busca de nou un Govern, el tercer en tres anys, el número 67 des de la fi de la monarquia el 1946. Menys d'una setmana després de salvar pels pèls el seu Executiu al Senat, el primer ministre Giuseppe Conte va prendre la decisió i va comunicar la seva dimissió al president de la República, Sergio Mattarella. Conte ha quedat formalment en funcions només per als anomenats «assumptes corrents», una condició que mantindrà fins a la formació del nou executiu. Deixa en mans de la creativitat de la política italiana trobar la fórmula per sortir d'una crisi política que, en plena pandèmia i recessió econòmica, torna a espantar Europa.

«Ara veurem si era jo l'objectiu d'aquesta crisi». Els diaris van assegurar que Conte es va dirigir així als seus col·laboradors més propers després de comunicar que, ja a la nit de dilluns, s'havia decidit. El resultat dels recomptes no deixava gaires opcions. Una votació arriscada al Parlament, prevista per a avui, i una investigació judicial que la setmana passada va esquitxar un possible nou aliat, van ser el cop de gràcia que va ratificar que governar seria una quimera amb una xifra tan estreta de suports al Parlament.

Amb aquest preàmbul, al migdia d'ahir va pujar al palau del Quirinal per tenir una conversa d'una mitja hora amb Mattarella. A la sortida, el primer ministre dimissionari no va fer declaracions, però des del palau es va voler aclarir que el president de la República no es va enfadar per «un presumpte retard» de Conte a arribar a temps per a la visita programada. Mattarella -a través d'un comunicat llegit pel seu secretari general, Ugo Zampetti- també va comunicar que les consultes amb els partits polítics començaran avui a la tarda, després de les celebracions per la Jornada de la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Després d'això, Conte també va demanar trobades amb la presidenta del Senat, Elisabetta Casellati, i amb el del Congrés dels Diputats, Roberto Fico.

La incògnita d'un nou Govern

La pilota passa així a la teulada de Mattarella. Ell haurà de decidir, després de les consultes, si és possible que Conte formi un nou executiu, o si la solució passa per encarregar-ho a una altra persona, per exemple un altre líder o un tecnòcrata (els desitjos periodístics italians han tornat a assenyalar Mario Draghi, l'excap del BCE, encara que ell no s'ha pronunciat). Tot és encara possible. Fins i tot la hipòtesi que l'única solució sigui convocar noves eleccions, tot i que segueix sent la més remota, i ahir va ser obertament rebutjada per figures com Romano Prodi, l'influent expresident de la Comissió Europea (CE).

A Itàlia «no s'adonen de la preocupació que hi ha als despatxos dels governs europeus. Itàlia fa por», va destacar, tot explicant que un dels principals temors és l'impacte que pugui tenir aquesta crisi sobre el pla de recuperació Next Generation, aprovat l'any passat per la CE i les ajudes principals del qual haurien de començar a arribar aquest any. Les dificultats d'Itàlia «em preocupen», va coincidir així mateix Wolfgang Schäuble, el president del Bundestag alemany, en considerar que l'única manera d'evitar en el futur que aquestes situacions afectin els Vint-i-set és «donar més poders a la UE», com va dir en una entrevista al diari La Repubblica.

Moltes poden ser encara «les sorpreses i les variables», com diu l'analista Luca De Carolis. No semblen dies d'idil·li ni entre els tres principals partits de centredreta. I això perquè Forza Itàlia està en risc d'esclatar i dividir-se, mentre que la Lliga que lidera Matteo Salvini i Germans d'Itàlia de Giorgia Meloni han estat demanant eleccions anticipades.