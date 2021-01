El director de CatSalut afirma que pot tornar el confinament domiciliari si la situació es desborda

El director del CatSalut, Adrià Comella, ha alertat que hi ha un equilibri "molt inestable" i ha apuntat que si la tendència actual d'estabilització de nous casos canvia s'hauran de revisar les mesures. "Si les coses es torcen molt, és molt probable que hi hagi d'haver una revisió de les mesures", ha dit a Catalunya Ràdio. Ha afegit que si els casos diaris es tornen superen els 4.000 diaris "haurien de saltar totes les alarmes", més per la presència de noves soques. En aquest sentit, ha afirmat que el confinament domiciliari és "un recurs que s'ha de poder utilitzar" si la situació es "desborda". D'altra banda, ha reconegut que "crida molt l'atenció" saltar-se el confinament municipal per anar a un míting però ha apuntat que és un dret.

Comella ha explicat que la pressió assistencial continua sent molt elevada, tot i que ha afirmat que no s'està en una situació de col·lapse i que tampoc es va viure durant la primera onada ja que no es van deixar d'atendre els malalts. Tot i això, ha reconegut que s'han de concentrar més recursos i esforços en la covid i això obliga a deixar de fer altres coses. Ha augurat que la setmana vinent s'arribarà als 800 ingressats a l'UCI i que l'escenari és d'arribar als 1.200.

El director del CatSalut ha apuntat però que aquests escenaris són en base a la situació actual, on s'ha aconseguit una aturada de l'increment dels nous casos diaris. Ha alertat però de la incertesa dels efectes de la soca britànica que pot "alterar" tot l'escenari.

Comella ha dit que si això passa s'hauran de revisar les restriccions i ha afirmat que l'indicador més fiable per decidir si és necessari o no és el del número de contagis diaris. Ha situat el llindar en 4.000 diaris i ha afirmat que si s'observa una tendència a l'alça dels indicadors és de preveure que es mantingui un temps una nova acceleració.

En aquest punt, ha reconegut que des del Govern s'ha intentat "defugir" el confinament domiciliari pels efectes negatius que té sobre la societat i l'economia, però ha recordat que és la mesura que proposa l'Organització Mundial de la Salut (OMS) des de l'inici de la pandèmia com la que dona més garanties de control. Comella s'ha mostrat partidari de fer ús d'aquest recurs "en períodes curts" i "molt intensos", per assegurar una davallada de la malaltia. "D'alguna forma l'activitat sempre es pot recuperar, una vida que es perd i que no s'hagués hagut de perdre no es pot recuperar", ha declarat.

Més de 1.000 professionals als hospitals satèl·lit

Comella ha explicat també que amb la posada en marxa dels hospitals satèl·lit comportarà la contractació d'un miler de persones, tot i que alguns d'aquests ja estan treballant als centres vinculats. D'altra banda, han dit que s'han incorporat fins a 8.000 professionals sanitaris des de l'inici de la pandèmia, unes 4.400 a l'atenció primària.

Sobre la vacunació, ha posat en dubte que es pugui assolir el 70% de la població immunitzada a l'estiu si no s'incrementa la distribució de vacunes. Comella ha considerat que hi ha un problema "molt greu" de distribució i ha assegurat que per arribar al 70% s'haurien d'immunitzar 500.000 persones a la setmana, quan Catalunya està rebent com a molt 60.000 dosis a la setmana. En tot cas, ha assegurat que el sistema està preparat per vacunar fins i tot les 24 hores del dia si arriben més dosis.