Una dona talla les cordes a un operari que treballava en una façana a Benidorm

Agents de la Policia Nacional de Benidorm han detingut a dues persones de 51 i 60 anys, per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi a un treballador que es trobava fent treballs verticals a un edifici de la localitat de Benidorm.

Dos operaris d'una empresa de rehabilitació de treballs verticals es trobaven realitzant reparacions en la façana d'un edifici de la localitat, quan es van adonar que una de les dues cordes que subjectava a un d'ells, s'havia deixat anar, quedant només subjecte amb una única corda, l'anomenada "corda principal".

Immediatament els dos treballadors van mirar cap amunt i van observar que des d'una de les finestres hi havia unes mans d'una persona manipulant la corda principal, adonant-se que l'altra corda anomenada de seguretat o de vida hauria estat tallada per aquesta persona.

Un dels operaris en veure que la seva vida penjava d'un fil, i davant el temor que aquesta persona tallés l'única corda que el subjectava, es va aferrar ràpidament a la cornisa de l'edifici per a no precipitar-se al buit alhora que tots dos treballadors cridaven amb totes les seves forces.

Davant el rebombori, la persona que estava manipulant les cordes de seguretat des d'una finestra de l'edifici, va deixar anar l'única que quedava sense tallar i es va ocultar a l'interior de l'habitatge.

Els operaris que es trobaven a una altura de 13 plantes en el moment d'ocórrer els fets, van aconseguir arribar al terra ràpidament i posar-se fora de perill sense arribar a patir cap mena de lesió, donant avís immediat a la policia.

Les patrulles de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana que van acudir fins al lloc van activar el protocol especial davant delictes violents, personant-se instants després agents de Policia Científica i del Grup IV de la Brigada Local de Policia Judicial per a fer-se càrrec de la recerca.

Els investigadors van realitzar al lloc les primeres indagacions sobre els fets i després de revisar la corda tallada es van adonar que presentava un tall net realitzat amb algun objecte tallant com un ganivet. Seguidament els agents van utilitzar les mateixes cordes i les van disposar de la mateixa forma que es trobaven quan van ser tallades podent determinar que els fets s'haurien produït des d'una de les finestres que es trobava per sobre de la planta vintena de l'edifici.

Quan els agents van acudir a l'habitatge on pel que sembla haurien succeït els fets, a l'interior s'hi trobava un matrimoni i després de preguntar-los per l'ocorregut, la seva primera reacció va ser escometre contra els operaris acusant-los que havien trencat les frontisses d'una finestra en fer els treballs. No obstant això, seguidament van manifestar no saber res sobre l'ocorregut i que al domicili a més d'ells es trobaven diversos obrers realitzant reparacions i l'autor podria ser algun d'ells.

Posteriorment, els agents investigadors van contrastar totes les dades amb manifestacions obtingudes de la víctima i testimonis de l'escena del crim, determinant que en el moment d'ocórrer els fets a l'habitatge es trobava només la dona, sent ella la que presumptament va tallar una de les dues cordes de seguretat que subjectaven a un dels treballadors i el motiu es devia al desacord amb la realització dels treballs de rehabilitació de l'edifici que s'havien aprovat per part de la comunitat de veïns.

Si la presumpta autora hagués tallat la corda principal en lloc de la de vida, s'hagués produït una caiguda augmentant el pes de l'operari en deu vegades el seu valor amb conseqüències nefastes per a la seva integritat física.

Els detinguts, home i dona, van ser traslladats a dependències policials i després de ser escoltats en declaració, l'home va quedar en llibertat, ja que els agents van determinar que en el moment de produir-se els fets a l'habitatge només s'hi trobava la dona, que pel que sembla pateix algun tipus de trastorn psiquiàtric, sent ella l'única autora de la temptativa d'homicidi per la qual cosa va ser posada a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la localitat de Benidorm, decretant el Jutge la seva llibertat amb càrrecs.