Iceta i Darias prenen possessió com a ministres de Política Territorial i Sanitat

Miquel Iceta i Carolina Darias han pres possessió com a ministres de Política Territorial i Sanitat, respectivament, davant Felip VI en un breu acte aquest dimecres al matí al Palau de la Zarzuela. "Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de ministre amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat així com mantenir en secret les deliberacions del Consell de Ministres", han dit tots dos, complint la fórmula protocol·lària. Els dos ministres han promès només davant un exemplar de la Constitució, com van fer la resta de membres de l'executiu de Pedro Sánchez fa un any. Iceta i Darias han pres possessió amb mascareta per la situació de pandèmia.

A l'acte també hi ha assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. Al llarg del matí, tindrà lloc l'intercanvi de carteres. A les 11 h Darias traspassarà la cartera de Política Territorial a Iceta i a les 13 h Salvador Illa ho farà amb la de Sanitat, que la cedirà a Darias.