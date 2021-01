Querella criminal contra Illa i Simón per la gestió de la pandèmia al capdavant del Ministeri de Sanitat

Representants de l'Anvac mostren el text d'una querella que han presentat contra l'exministre de Sanitat Salvador Illa i el director del CCAES, Fernando Simón, per la gestió de la pandèmia.

Representants de l'Anvac mostren el text d'una querella que han presentat contra l'exministre de Sanitat Salvador Illa i el director del CCAES, Fernando Simón, per la gestió de la pandèmia. Anvac

L'Associació Nacional de Víctimes i Afectats del Coronavirus (Anvac) s'ha querellat contra l'exministre de Sanitat Salvador Illa i el director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, per la gestió de la pandèmia de la covid-19. La querella, que s'ha presentat als jutjats d'instrucció de Madrid, també s'adreça als diferents responsables del CCAES.

L'entitat atribueix als demandats delictes de prevaricació administrativa contra els drets dels treballadors, imprudència greu amb resultat de mort i lesions per imprudència greu. Anvac actua a la causa com a acusació particular en representació dels seus associats, víctimes o familiars de víctimes de la covid-19.

L'entitat afirma que "a dia d'avui se sap" que el Ministeri de Sanitat "disposava de la informació necessària" per "afrontar" la pandèmia en els mesos de desembre del 2019 i gener del 2020. Aquest fet "ha estat corroborat" per "diferents funcionaris i ministres", i la querella abasta les "conseqüències sofertes" en les tres onades de la covid-19.

Els querellants demanen que es conservin les comunicacions i documentació digital utilitzades per Illa un cop el ja exministre ha abandonat el càrrec per concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya com a candidat del PSC.

"No ens trobem davant de fets únicament de transcendència o repercussió política, sinó davant d'una gestió negligent que va propiciar la mort i la lesió de molts espanyols als quals es representa a través d'aquesta querella", afirma Anvac en un comunicat.