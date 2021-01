El Tribunal Suprem arxiva el cas Dina contra Pablo Iglesias

El Tribunal Suprem ha arxivat el conegut com a cas Dina contra el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, i l'ha retornat a l'Audiència Nacional perquè esgoti la investigació i si escau decideixi si torna a remetre una nova exposició raonada contra ell.

El jutge que investiga el cas Villarejo en l'Audiència va demanar al Suprem imputar a Iglesias pels delictes de danys informàtics, revelació de secrets i acusació i denúncia falsa amb relació al presumpte robatori del mòbil de la seva exasesora Dina Bousselham el 2015.

En línia amb el criteri del fiscal, el Suprem considera que al jutge encara li queden diligències per practicar, com escoltar a la pròpia Bousselham per saber si denuncia els fets relacionats amb la revelació de secrets; per això, acorda arxivar la causa i retornar-la a l'Audiència.

Per al tribunal, és inexcusable sentir a Bousselham sobre si "efectivament denuncia" el fet que Pablo Iglesias examinés el 20 de gener de 2016 el contingut de la targeta i posteriorment la guardés; o si és que, per contra, el líder de Podemos comptava amb la seva autorització per això.

O, en un tercer escenari, "si no mediava tal autorització, si manifesta ara que consent, tolera i accepta que hagués entrat en coneixement de tots els documents, fotografies, incloses les íntimes i personals, arxius i comunicacions que contenia la targeta de la seva titularitat, d'haver conegut que anava a fer-ho li hauria atorgat el seu exprés consentiment".

Quant al delicte de danys informàtics en relació amb la targeta del mòbil, l'acte, del qual ha estat ponent el magistrat Andrés Palomo, considera necessari també que Bousselham sigui escoltada pel jutge perquè aclareixi si va tenir accés al contingut quan l'hi va lliurar Iglesias, ja que ha donat diferents versions sobre aquest tema.

A més, proposa una ampliació de la pericial informàtica per a esbrinar perquè no es pot accedir al seu contingut, com va ser la tècnica emprada per a procedir a l'esborrat i si és possible recuperar totes aquestes dades i conèixer la data de l'últim accés.

Respecte al delicte d'acusació i denúncia falsa, l'acte recorda que el jutge instructor parteix que Bousselham va mentir en ser conscient que les captures de pantalla publicades per Okdiario eren les que ella havia enviat a altres persones i que Iglesias ho sabia.

La Sala assenyala que "en la determinació de l'origen dels arxius procedents de la referida targeta de memòria publicats en diversos mitjans, sense indicis concloents, s'abandonen diverses línies de recerca, per a advocar com a realitat esdevinguda una concreta alternativa sense major plausibilitat".

I, a més, "sense recerca específica de les dates dels arxius d'origen existents en diversos dispositius on s'han trobat imatges procedents del mòbil de Bousselham".

Així mateix, respecte a aquest delicte, el magistrat recorda que no podrà procedir-se contra el denunciant sinó després de sentència ferma o acte també ferm, de sobreseïment o arxivament sobre la infracció imputada, la qual cosa no apareix en l'exposició raonada.

Per tot això, l'alt tribunal creu que després d'esgotar la investigació, és quan el jutge podrà, "només en la hipòtesi que el resultat l'aconselli i s'hagin emplenat els requisits de procedibilitat exigits", elaborar una nova exposició raonada.

En el seu acte, el Suprem declara alhora la competència per a investigar a Iglesias en ser aforat i l'arxivament de la mateixa causa en constatar que falten diligències per practicar abans d'actuar contra el vicepresident segon.

I fa el mateix amb l'exresponsable dels serveis jurídics de Podemos i vicepresidenta quarta del Congrés, Gloria Elizo -a qui el jutge demanava imputar per acusació i denúncia falsa-, en el seu cas davant l'absència "d'indicis consistents i inexistència de l'esmentat requisit de procedibilitat".

En relació amb els advocats del partit, Marta Flor Nuñez i Rául Carballedo, de la mateixa Dina Bouselhan i la seva parella Ricardo Dasaferreira, l'alt tribunal es declara incompetent, atès que no estan aforats.