Alemanya afirma que la vacuna d'AstraZeneca no protegeix els majors de 65 anys

El comitè de vacunació d'Alemanya recomana que la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 només s'administri a persones d'entre 18 i 64 anys. «Per ara no hi ha prou dades disponibles per avaluar l'eficàcia de la vacuna a partir dels 65 anys», jutgen aquests experts, en una resolució que el Ministeri de Salut alemany ha fet pública aquest dijous. «La vacuna AstraZeneca, a diferència de les vacunes d'ARNm, només ha d'oferir-se a persones de 18 a 64 anys en cada etapa», recalquen.

S'espera que l'Agència Europea de Medicaments prengui una decisió sobre l'aprovació de la vacuna aquest divendres, per la qual cosa el moviment germànic suposa un pas més en l'escalada de tensió entre la UE i la firma farmacèutica.

La resposta britànica

La reacció del primer ministre britànic no s'ha fet esperar. Boris Johnson ha sortit en defensa de la vacuna produïda a Oxford i ha afirmat que el regulador britànic afirma que és eficaç en tots els grups d'edat.

Precisament, la Comissió Europea ha afirmat aquest dijous que correspon «clarament» a AstraZeneca la tasca de trobar solucions per poder subministrar als països de la Unió Europea les dosis de la vacuna que havia promès inicialment al club comunitari. «Correspon clarament a la companyia fer propostes sobre com preveu complir amb els termes del contracte i escoltarem les propostes que vinguin d'AstraZeneca. El temps dirà quines són les solucions», ha expressat en una roda de premsa el portaveu principal de l'Executiu comunitari, Eric Mamer.

En el marc d'aquestes converses que les dues parts estan tenint durant les últimes dates, Brussel·les ha comunicat a AstraZeneca la seva intenció de fer públic el contracte de compra anticipada, però encara no ha rebut una «resposta definitiva» de l'empresa.

Escassetat «fins a l'abril»

Abans que transcendís aquesta resolució, el ministre germànic de Salut, Jens Spahn ha dit que creu que l'escassetat actual de vacunes contra el coronavirus continuï fins ben entrat l'abril. «Encara tindrem almenys 10 setmanes difícils amb escassetat de vacunes», ha remarcat.

Mentre bona part d'Europa veu alarmada com la campanya de vacunació es podria retardar per falta de subministrament, el Regne Unit té més dosis de les que necessita per a aquest any, segons informa 'The Times'. A més, segons una font vinculada a la indústria citada per la publicació, Londres podria fer donacions a altres països.

