Guerra entre AstraZeneca i la UE pel retard en les vacunes

La companyia farmacèutica britànica AstraZeneca, acusada a Europa de retards en l'entrega de la seva vacuna de covid-19, es va retirar ahir al matí d'una reunió organitzada per la Unió Europea a primera hora de la tarda, però posteriorment va rectificar i va assegurar que sí que hi anirien. AstraZeneca, que va anunciar entregues més baixes del que s'esperava en el primer trimestre degut a una «caiguda de rendiment», ja havia sigut convocada dues vegades dilluns per donar explicacions a representants dels estats membres i la Comissió Europea. Les seves justificacions es van considerar «insatisfactòries» i es va programar una altra reunió per a dimecres.

La cita va ser la tercera de la setmana després que el laboratori que ha desenvolupat una vacuna juntament amb la Universitat d'Oxford anunciés sobtadament divendres problemes amb les entregues inicials a la UE, que podria autoritzar aquest fàrmac aquesta mateixa setmana. La Comissió Europea va reaccionar amb indignació a l'anunci d'AstraZeneca, que seria la tercera vacuna en circulació a la UE després de la de Pfizer-BioNtech i la de Moderna, i va exigir a la farmacèutica que expliqui «exactament quines dosis s'han produït i on per AstraZeneca fins ara, i a qui o on s'han entregat». Brussel·les va dir que la reducció de dosis era «considerable» i va exigir a la farmacèutica que complís el seu contracte.

Però el conseller delegat de la farmacèutica, Pascal Soriot, va explicar en una entrevista al grup de mitjans LENA que els retards responen a processos de producció amb menys rendiment de l'esperat i va negar que el laboratori hagi venut les dosis europees a altres països. Va afegir que el fet que el Regne Unit rebi les vacunes a temps es deu que va firmar el contracte tres mesos abans que la Comissió Europea.