Iceta: «Vull una Espanya forta en la unitat i orgullosa de la seva diversitat»

El primer que va dir ahir Miquel Iceta com a nou ministre de Política Territorial, després de saludar en totes les llengües cooficials de l'Estat, va ser això: «M'agrada Espanya com és. Diversa, plural i unida». Després de renunciar per voluntat pròpia el desembre passat a la candidatura del PSC a les eleccions del 14-F, l'encara líder dels socialistes catalans arriba al departament per gestionar la «cogovernança» amb les autonomies en un moment especialment delicat: amb gairebé totes elles reclamant al Govern que assumeixi i aprovi mesures més dures davant les males dades d'aquesta tercera onada. La seva recepta, va explicar, és la «cooperació».

Conscient que la seva trajectòria política al PSC i la seva aposta per la plurinacionalitat d'Espanya poden aixecar suspicàcies, també dins el socialisme, Iceta va optar per aturar-se en aquesta qüestió durant la cerimònia de traspàs de la cartera. «Hi haurà curiositat per saber com aquest ministre estima Espanya. Vull una Espanya forta en la seva unitat i orgullosa en la seva diversitat. No hi ha fortalesa més sòlida que la que neix del pacte», va assenyalar, abans de reafirmar el seu «compromís amb la Constitució espanyola», que «va ser un profund acord entre espanyols i només pot i ha de millorar-se a través d'acords sòlids». Per rematar la idea, va afegir: «No arribo aquí amb un programa propi».

Els «deures» de Sánchez

Quan va comunicar dimarts passat els canvis en el Govern, provocats per la sortida de Salvador Illa com a ministre de Sanitat per centrar-se en la candidatura als comicis catalans, el president del Govern, Pedro Sánchez, va encarregar a Iceta la «cooperació, col·laboració, coordinació i cogovernança» amb la resta d'administracions, especialment les autonomies. I dins d'aquestes, amb especial èmfasi a Catalunya.

«Em va posar deures», va recordar el ministre de Política Territorial. «La cogovernança és la forma d'entendre el Govern en un Estat complex. Aquest és el camí i serveix a tots i per a tots», va insistir.

Iceta va donar les gràcies als diversos ministres presents a l'acte. A la seva antecessora en el càrrec, Carolina Darias, que ara substituirà Illa a Sanitat. A altres predecessors en Política Territorial, com Meritxell Batet, Jordi Sevilla i Joaquín Almunia. A la seva germana i a la seva «tia Rosa Mari», presents a la cita. I al seu oncle-avi, Luis Iceta, jugador i seleccionador nacional el 1951.

I finalment, a Illa. Malgrat que li havien dit que havia d'anar «amb cura», perquè la campanya catalana ja és aquí i el Govern en teoria ha de mantenir-se neutral en les seves actuacions, el nou ministre es va bolcar en l'elogi al candidat de PSC. «Ens ha ensenyat a tots com s'exerceix una funció pública en un moment extraordinàriament complex. Vull destacar el seu compromís amb la cooperació i la concòrdia», va concloure.

Per part seva, Darias va afirmar que seguirà «el camí traçat» pel seu predecessor, amb el reforç de «la cooperació i les decisions compartides», i es va mostrar convençuda de la victòria «en la guerra sense treva» contra la pandèmia. Darias es va expressar d'aquesta manera en el seu discurs després de recollir de la mà d'Illa la cartera de Sanitat en una cerimònia a la qual van acudir el vicepresident segon de l'executiu, Pablo Iglesias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, així com la presidenta del Congrés, Mertixell Batet.

La nova ministra va voler agrair la confiança que ha dipositat en ella Pedro Sánchez i va mostrar el seu respecte als ministres de Sanitat de la història de la democràcia, perquè, va dir, «de totes i de tots s'aprèn». Li va dedicar part del seu discurs al mateix Illa, a qui li va donar les gràcies per «per tantes i tantes coses» en aquest any en què el fins ara ministre ha treballat més enllà del 101%, una xifra, va dir Darias , «que es queda curta».

En la seva intervenció, el ministre sortint va enviar un missatge d'esperança en la lluita contra la pandèmia: «Al virus el derrotarem, no ho dubtin». En aquest context, va destacar la «temperància i capacitat de treball» de Darias, expressant-li el seu compromís: «Em tens a la teva disposició per al que creguis que pugui ser útil. Et desitjo tota la sort que segur tindràs». «He intentat escoltar tot el que he pogut i resoldre alguns problemes», va assegurar el candidat del PSC al 14-F.