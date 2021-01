Joe Biden reactiva el compromís dels EUA amb l'ONU per frenar la Xina

Entre les primeres mesures que va adoptar Joe Biden quan va arribar a la presidència dels Estats Units hi havia accions executives per retornar a l'Acord del Clima de París, frenar la sortida de l'Organització Mundial de la Salut i restaurar el programa d'assentament de refugiats. Van ser decisions «benvingudes càlidament» pel secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, amb les quals Biden revertia passos fets per Donald Trump. La reactivació del compromís del candidat demòcrata amb l'organisme internacional, però, va molt més enllà de la lluita contra l'emergència climàtica i la pandèmia de coronavirus o el retorn als estàndards internacionals humanitaris en asil, i un dels seus clars objectius és frenar l'avanç de la Xina que s'ha produït en els darrers anys, especialment dins de l'ONU, aprofitant la retirada de Trump del multilateralisme.

Aquesta prioritat va ser detallada ahir al comitè de Relacions Internacionals del Senat per Linda Thomas-Greenfield en la seva vista de confirmació com a ambaixadora davant l'ONU (un càrrec al qual Biden retorna rang de membre de gabinet). La veterana diplomàtica va adoptar una línia dura en el seu discurs sobre la Xina, va titllar Pequín d'«adversari estratègic», va assegurar que representa una «amenaça per als seus veïns i per a tot el món», va denunciar les seves «violacions de drets humans» i les seves «ambicions autoritàries» i va prometre buscar plantar cara tant al Consell de Seguretat com a la resta de l'organisme internacional.

«Sabem que la Xina està treballant en tot el sistema de l'ONU per impulsar una agenda autoritària que s'alça en contra dels valors fundacionals de la institució, valors nord-americans», va dir. «El seu èxit depèn de la nostra contínua retirada», va afegir.

El concepte de Biden a l'ONU és retornar a tots els òrgans dels quals Trump s'ha allunyat i també posar-se al dia en les contribucions a Nacions Unides, ja que Trump va retenir gairebé 1.000 milions de dòlars en finançament.