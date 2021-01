El Tribunal Suprem arxiva la causa contra Pablo Iglesias pel cas Dina

El Tribunal Suprem ha arxivat la causa contra el vicepresident del Govern Pablo Iglesias per l'anomenat cas Dina i ha acordat la devolució al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, que serà qui esgoti la investigació i, si ho considera necessari, decideixi si cal remetre una nova exposició raonada contra l'aforat. Després d'aplaudir la decisió del Suprem, el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, va denunciar ahir que aquesta causa només ha servit «per omplir portades, tertúlies i informatius d'escombraries falses i calúmnies».

El jutge que investiga el cas Villarejo a l'Audiència va demanar al Suprem imputar Iglesias pels delictes de danys informàtics, revelació de secrets i acusació i denúncia falsa en relació amb el presumpte robatori del mòbil de la seva exassessora Dina Bousselham el 2015.

En línia amb el criteri del fiscal, el Suprem considera que al jutge encara li queden diligències per practicar, com escoltar la pròpia Bousselham per saber si denuncia els fets relacionats amb la revelació de secrets, fet pel qual acorda arxivar la causa i retornar-la a l'Audiència.

Per al tribunal, és inexcusable escoltar Bousselham sobre si «efectivament denuncia» el fet que Pablo Iglesias examinés el 20 de gener de 2016 el contingut de la targeta i posteriorment se la guardés; o si és que, per contra, el líder de Podem comptava amb la seva autorització per a això. O, en un tercer escenari, «si no intervenia aquesta autorització, si manifesta ara que consent, tolera i accepta que aquell hagi entrat en coneixement de tots els documents, fotografies, incloses les íntimes i personals, arxius i comunicacions continguts en la targeta de la seva titularitat, ja que si hagués conegut que anava a fer-ho li hagués atorgat el seu consentiment».

Pel que fa al delicte de danys informàtics en relació amb la targeta del mòbil, la interlocutòria considera necessari també que Bousselham sigui escoltada pel jutge perquè aclareixi si va tenir accés al contingut quan la hi va entregar Iglesias, ja que ha donat diferents versions sobre aquest assumpte.