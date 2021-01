La Xina utilitza tests anals per detectar el coronavirus

El Govern de la Xina ha sumat a l'arsenal de recursos per contenir el rebrot de coronavirus a Pequín i les províncies limítrofes els nous tests anals. Aquests van començar a utilitzar-se la setmana passada, segons la televisió estatal, en barris pequinesos afectats pel virus i en centres designats per a la quarantena.

La informació ara com ara és escassa i no han transcendit evidències gràfiques del procediment ni del material mèdic emprat. Li Tongzeng, doctor de l'hospital Youan, ha aventurat que amb aquests tests incrementaran la detecció dels infectats perquè el virus roman més temps en el recte que en el tracte respiratori. La premsa oficial ha revelat que el seu ús no serà tan estès com el d'altres tests perquè la seva tècnica, per motius que no ha aclarit, "no és convenient".

L'ús dels tests rectals està sent criticat pels internautes xinesos. Els comentaris basculen entre la por i la burla.

"No és massa dolorós, però sí molt humiliant", escriu un usuari de la xarxa social Weibo. "M'han fet dues exploracions anals. En el procés, també em van prendre una mostra de la gola. Cada vegada, temia que la infermera s'oblidés de canviar el bastonet entre les dues", fa broma un altre usuari de Weibo.

