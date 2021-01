El bisbe de Mallorca Sebastià Taltavull rep d'amagat la segona dosi de la vacuna

L'enrenou que ha provocat Sebastià Taltavull en vacunar-se irregularment (no és usuari de més de 80 anys de cap residència) el va obligar dimecres a administrar-se la segona dosi de manera furtiva. Després de posar-se la primera dosi el passat dia 5, dimecres li tocava la segona;i l'hi vam posar. Conscient que el seu comportament ha despertat indignació i expectació mediàtica,Taltavull va preparar amb els seus col·laboradors més pròxims un dispositiu per a esquivar la imatge de la seva arribada a la casa sacerdotal de Sant Pere i Sant Bernat, a Palma,on ja li havien posat la primera injecció de la vacuna.

Taltavull va aconseguir evitar ser fotografiat i gravat, així com haver de fer declaracions a la premsa. Per a això, segons fonts diocesanes, en un fet insòlit se li va preparar una estada i va dormir la nit de dimecres a dijous a la casa sacerdotal. D'aquesta manera , a les 9 del matí, quan va arribar l'equip sanitari per a vacunar als residents i al personal, el bisbe va rebre la segona dosi sense que se'l veiés arribar des del carrer.

Taltavull no viu a la Casa sacerdotal. No obstant això, en un primer moment, quan es va veure descobert, va intentar vendre que té una habitació allí i per això tenia dret a ser vacunat al costat de els sacerdots, en la seva majoria ja jubilats, que sí que viuen diàriament a Sant Pere i Sant Bernat.

«El bisbe? És clar que no viu aquí, tothom ho sap, ell viu a la seva casa, en el Palau Episcopal», van corroborar capellans com Julià Cifre o Llorenç Sastre, tots dos residents. Després d'haver rebut la segona dosi de la vacuna contra la covid- 19, el bisbe es va quedara la casa sacerdotal bona par del dia, de nou per a impedir ser fotografiat.Segons fonts pròximes, Taltavull està dolgut per la repercussió que està tenint el seu cas, i internament també ha expressat el seu malestar perquè no hi ha capellans ni laics que el defensin públicament amb cartes en els diaris.