La CE vol retenir vacunes que s'intenten recol·locar

La Comissió Europea adoptarà avui un mecanisme per controlar les exportacions de vacunes per impedir que les companyies farmacèutiques venguin dosis que s'han produït al bloc a tercers països si no són capaços de complir amb el repartiment als estats membres, segons van informar ahir fonts comunitàries.

La comissària de Salut, Stella Kyriakides, va anunciar a començaments d'aquesta setmana un règim de vigilància en plena escalada de tensions amb AstraZeneca després que la companyia anunciés que no seria capaç de complir el calendari que havia pactat amb la UE de cara al primer trimestre de l'any.

Brussel·les preveu adoptar aquest mecanisme avui, tot i que especifica que l'objectiu principal és augmentar la transparència i nega que pretengui «bloquejar» l'exportació de vaccins fora de la UE. Aquesta mesura «d'emergència» entrarà en vigor immediatament i serà aplicable durant el primer trimestre de l'any, tot i que es podrà renovar si els problemes persisteixen.

«Això no caldria fer-ho en un món ideal, però hem vist que no tot funciona bé», van argumentar les mateixes fonts. L'executiu comunitari justifica aquest sistema per la necessitat de controlar quantes dosis de les plantes europees surten de la UE i també per retre comptes al contribuent europeu, els diners del qual ha utilitzat per reservar unitats del vaccí aquests mesos.

Informar les duanes

Per això, la UE obligarà les companyies farmacèutiques de cada país a informar a les autoritats nacionals de duanes la seva intenció d'exportar vacunes a un tercer. En aquesta sol·licitud hauran d'especificar quantes dosis es vendran, on s'han produït i a qui s'envien. Al començament de la crisi el club va adoptar una mesura semblant per evitar la sortida d'equips de protecció personal.